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Париж причастен к геноциду в Донбассе, заявил бывший французский военный

Париж причастен к геноциду в Донбассе, заявил бывший французский военный - РИА Новости, 07.09.2022

Париж причастен к геноциду в Донбассе, заявил бывший французский военный

Бывший французский военный Адриан Боке обвинил власти своей страны в причастности к химической атаке на Донецк и к участию в геноциде населения Донбасса,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:17

2022-09-07T19:17

2022-09-07T21:28

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ДОНЕЦК, 7 сент — РИА Новости. Бывший французский военный Адриан Боке обвинил власти своей страны в причастности к химической атаке на Донецк и к участию в геноциде населения Донбасса, сообщает корреспондент РИА Новости.Он подтвердил, что найденный им и сотрудниками СЦКК обломок снаряда был выпущен из гаубицы "Цезарь" и произведен во Франции. Его нашли на территории Донецкого пивзавода. На снаряд нанесена маркировка на французском языке.Военный в отставке призвал власти республики признать участие в этой химической атаке, которая привела к заражению двух водоемов на территории, прилегающей к месту падения боеприпасов. "Это не просто уголовное преступление. Это преступление можно квалифицировать как атаку против населения. Таким образом, есть доказательства преступления французского государства против гражданского населения, а так же причастности к химической атаке против людей", — заключил он.Штаб территориальной обороны ДНР вечером 10 августа сообщил, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. По данным местного МЧС, в момент удара на заводе находились 32 человека, как минимум один погиб.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220907/termobaricheskoe-1814919174.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

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в мире, донецк (днр), сцкк, париж, донбасс, владимир путин, россия