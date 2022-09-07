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Париж причастен к геноциду в Донбассе, заявил бывший французский военный - РИА Новости, 07.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Париж причастен к геноциду в Донбассе, заявил бывший французский военный
Париж причастен к геноциду в Донбассе, заявил бывший французский военный - РИА Новости, 07.09.2022
Париж причастен к геноциду в Донбассе, заявил бывший французский военный
Бывший французский военный Адриан Боке обвинил власти своей страны в причастности к химической атаке на Донецк и к участию в геноциде населения Донбасса,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:17
2022-09-07T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
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сцкк
париж
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ДОНЕЦК, 7 сент — РИА Новости. Бывший французский военный Адриан Боке обвинил власти своей страны в причастности к химической атаке на Донецк и к участию в геноциде населения Донбасса, сообщает корреспондент РИА Новости.Он подтвердил, что найденный им и сотрудниками СЦКК обломок снаряда был выпущен из гаубицы "Цезарь" и произведен во Франции. Его нашли на территории Донецкого пивзавода. На снаряд нанесена маркировка на французском языке.Военный в отставке призвал власти республики признать участие в этой химической атаке, которая привела к заражению двух водоемов на территории, прилегающей к месту падения боеприпасов. "Это не просто уголовное преступление. Это преступление можно квалифицировать как атаку против населения. Таким образом, есть доказательства преступления французского государства против гражданского населения, а так же причастности к химической атаке против людей", — заключил он.Штаб территориальной обороны ДНР вечером 10 августа сообщил, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. По данным местного МЧС, в момент удара на заводе находились 32 человека, как минимум один погиб.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, донецк (днр), сцкк, париж, донбасс, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), СЦКК, Париж, Донбасс, Владимир Путин, Россия
19:17 07.09.2022 (обновлено: 21:28 07.09.2022)
 
Париж причастен к геноциду в Донбассе, заявил бывший французский военный

Бывший военный Боке обвинил власти Франции в причастности к геноциду населения в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкПожар на пивзаводе после обстрела со стороны ВСУ
Пожар на пивзаводе после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Пожар на пивзаводе после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 сент — РИА Новости. Бывший французский военный Адриан Боке обвинил власти своей страны в причастности к химической атаке на Донецк и к участию в геноциде населения Донбасса, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Этот французский снаряд используется для химических атак. Часть была использована для атаки на Донецк — при обстреле, как химическое оружие. То есть, вероятно, непосредственно этим снарядом был поврежден резервуар с аммиаком на территории Донецкого пивзавода. Из-за чего произошла утечка", — заявил Боке.

Он подтвердил, что найденный им и сотрудниками СЦКК обломок снаряда был выпущен из гаубицы "Цезарь" и произведен во Франции. Его нашли на территории Донецкого пивзавода. На снаряд нанесена маркировка на французском языке.
Военный в отставке призвал власти республики признать участие в этой химической атаке, которая привела к заражению двух водоемов на территории, прилегающей к месту падения боеприпасов.
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"Это не просто уголовное преступление. Это преступление можно квалифицировать как атаку против населения. Таким образом, есть доказательства преступления французского государства против гражданского населения, а так же причастности к химической атаке против людей", — заключил он.
Штаб территориальной обороны ДНР вечером 10 августа сообщил, что украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Калининском районе Донецка, из-за чего произошла утечка аммиака. По данным местного МЧС, в момент удара на заводе находились 32 человека, как минимум один погиб.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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