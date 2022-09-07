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В МИД прокомментировали реализацию проекта газопровода "Союз Восток" - РИА Новости, 07.09.2022
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В МИД прокомментировали реализацию проекта газопровода "Союз Восток"
В МИД прокомментировали реализацию проекта газопровода "Союз Восток" - РИА Новости, 07.09.2022
В МИД прокомментировали реализацию проекта газопровода "Союз Восток"
Реализация проекта газопровода "Союз Восток", который направит российский газ через Монголию в Китай, идет в неплохом темпе, рабочие группы обсуждают стоимость... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T03:23
2022-09-07T09:59
экономика
монголия
китай
пекин
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Реализация проекта газопровода "Союз Восток", который направит российский газ через Монголию в Китай, идет в неплохом темпе, рабочие группы обсуждают стоимость поставок газа Пекину, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.Он напомнил, что маршрут прохождения газопровода через монгольскую территорию уже согласован, "также выполнены расчеты инвестиционных и эксплуатационных затрат".Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева &gt;&gt;
https://ria.ru/20220906/gaz-1814843676.html
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экономика, монголия, китай, пекин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Монголия, Китай, Пекин, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
03:23 07.09.2022 (обновлено: 09:59 07.09.2022)
 
В МИД прокомментировали реализацию проекта газопровода "Союз Восток"

Дипломат Зиновьев: реализация проекта газопровода "Союз Восток" идет в неплохом темпе

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Комплекс подготовки и транспортировки газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Реализация проекта газопровода "Союз Восток", который направит российский газ через Монголию в Китай, идет в неплохом темпе, рабочие группы обсуждают стоимость поставок газа Пекину, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
Он напомнил, что маршрут прохождения газопровода через монгольскую территорию уже согласован, "также выполнены расчеты инвестиционных и эксплуатационных затрат".
"Российская компания в рамках созданных с правительством Монголии и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) рабочих групп ведет работу по согласованию с китайской стороной условий поставок газа. В целом можно отметить неплохой темп продвижения проекта", - сказал Зиновьев.
Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 14:25
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ЭкономикаМонголияКитайПекинРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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