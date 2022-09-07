https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1814991643.html

В МИД прокомментировали реализацию проекта газопровода "Союз Восток"

В МИД прокомментировали реализацию проекта газопровода "Союз Восток" - РИА Новости, 07.09.2022

В МИД прокомментировали реализацию проекта газопровода "Союз Восток"

Реализация проекта газопровода "Союз Восток", который направит российский газ через Монголию в Китай, идет в неплохом темпе, рабочие группы обсуждают стоимость... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T03:23

2022-09-07T03:23

2022-09-07T09:59

экономика

монголия

китай

пекин

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Реализация проекта газопровода "Союз Восток", который направит российский газ через Монголию в Китай, идет в неплохом темпе, рабочие группы обсуждают стоимость поставок газа Пекину, заявил в интервью РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.Он напомнил, что маршрут прохождения газопровода через монгольскую территорию уже согласован, "также выполнены расчеты инвестиционных и эксплуатационных затрат".Читайте полный текст интервью Георгия Зиновьева >>

https://ria.ru/20220906/gaz-1814843676.html

монголия

китай

пекин

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, монголия, китай, пекин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)