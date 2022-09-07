https://ria.ru/20220907/gaz-1815285810.html

Снижение цен газа в Европе связано с сжатием рынка, заявил эксперт

Снижение цен газа в Европе связано с сжатием рынка, заявил эксперт - РИА Новости, 07.09.2022

Снижение цен газа в Европе связано с сжатием рынка, заявил эксперт

Снижение биржевых цен на газ в Европе связано с заполненностью подземных хранилищ и сжатием за последние полгода европейского газового рынка, пояснил РИА... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T23:36

2022-09-07T23:36

2022-09-07T23:36

экономика

цены на нефть

алексей громов

европа

россия

еврокомиссия

газпром

северный поток

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Снижение биржевых цен на газ в Европе связано с заполненностью подземных хранилищ и сжатием за последние полгода европейского газового рынка, пояснил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов."Два фактора. Первый - европейцы несмотря на ограничения поставок российского газа выполнили задачи, которые ставились Еврокомиссией, а именно они заполнили европейские хранилища на 90%. Это случилось буквально на днях. По сути это означает, что трейдеры, продающие газ на споте, успокоились и понимают, что физический дефицит газа в Европе в ближайшие месяцы не угрожает даже в условиях отключения "Северного потока", - сказал эксперт."Второе... На самом деле мы наблюдаем важную тенденцию, что за последние полгода, пока новых статистических данных нет, но в Европе даже без спецмер по экономии газа произошло сжатие газового рынка. За счет того, то отключились ряд газоемких производств, люди стали экономить газ и предприятия", - добавил Громов.По оценкам эксперта, масштабы экономии газа за первые 6 месяцев в европейском регионе составили 10-12%. "Если считать, то потребление газа в Европе составляет по итогам 2021 года 412 миллиардов кубометров, то 10-12% в годовом исчислении может составить 40-45 миллиардов кубометров", - сказал Громов, напомнив, что мощность "Северного потока" составляет 55 миллиардов кубометров в год. Кроме того, пояснил эксперт, должны еще заработать специальные меры по сокращению потребления газа, предложенные Еврокомиссией. Они также повлияют на сжатие газового рынка.Биржевые цены на газ в Европе завершили торги среды падением до 13%. Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) опускались почти до 2100 долларов. При этом еще 26 августа котировки поднимались выше 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта на новостях о приостановке на три дня на техобслуживание трубопровода "Северный поток", поставляющего газ из России в Европу. В минувшую пятницу "Газпром" сообщил о неисправности единственного работающего агрегата, и газопровод был полностью остановлен на неопределенный срок.

https://ria.ru/20220907/gaz-1815264150.html

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экономика, цены на нефть, алексей громов, европа, россия, еврокомиссия, газпром, северный поток, санкции в отношении россии