https://ria.ru/20220907/gaz-1815262749.html
ЕС с начала года сократил импорт российского газа на 48 процентов
ЕС с начала года сократил импорт российского газа на 48 процентов - РИА Новости, 07.09.2022
ЕС с начала года сократил импорт российского газа на 48 процентов
Страны ЕС с начала 2022 года уменьшили поставки российского газа на 48%, заявил "Газпром". РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T20:05
2022-09-07T20:05
2022-09-07T22:22
экономика
цены на нефть
великобритания
евросоюз
газпром
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Страны ЕС с начала 2022 года уменьшили поставки российского газа на 48%, заявил "Газпром"."С начала года страны Европейского союза сократили поставки <...> на 48%, а с учетом Великобритании – на 49%", - сообщила компания в официальном Telegram-канале.Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, цены на нефть, великобритания, евросоюз, газпром
Экономика, Цены на нефть, Великобритания, Евросоюз, Газпром
20:05 07.09.2022 (обновлено: 22:22 07.09.2022)
ЕС с начала года сократил импорт российского газа на 48 процентов
"Газпром" оценил сокращение поставок из России в Евросоюз в 48% с начала 2022 года