https://ria.ru/20220907/gaz-1815262749.html

ЕС с начала года сократил импорт российского газа на 48 процентов

ЕС с начала года сократил импорт российского газа на 48 процентов - РИА Новости, 07.09.2022

ЕС с начала года сократил импорт российского газа на 48 процентов

Страны ЕС с начала 2022 года уменьшили поставки российского газа на 48%, заявил "Газпром". РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T20:05

2022-09-07T20:05

2022-09-07T22:22

экономика

цены на нефть

великобритания

евросоюз

газпром

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Страны ЕС с начала 2022 года уменьшили поставки российского газа на 48%, заявил "Газпром"."С начала года страны Европейского союза сократили поставки <...> на 48%, а с учетом Великобритании – на 49%", - сообщила компания в официальном Telegram-канале.Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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экономика, цены на нефть, великобритания, евросоюз, газпром