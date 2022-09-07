https://ria.ru/20220907/gaz-1815226448.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 2130 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 2130 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 07.09.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 2130 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду падают на 13%, находясь на уровне чуть выше 2100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:51

2022-09-07T17:51

2022-09-07T18:12

экономика

европа

природный газ

россия

северный поток

в мире

цены

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду падают на 13%, находясь на уровне чуть выше 2100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2456,8 доллара за тысячу кубометров (+0,1%). По состоянию на 17.57 мск цены находятся на отметке в 2128 доллара (-13,7%). Максимально котировки опускались до 2111,4 доллара (-14%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2455,2 доллара за тысячу кубометров.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены. В пятницу "Газпром" сообщил о полной остановке газопровода в Европу из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60.Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2450 долларов (+35,7%). А 26 августа расчетная цена и вовсе достигала рекордных 3507 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20220907/gaz-1815201766.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, природный газ, россия, северный поток, в мире, цены