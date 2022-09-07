https://ria.ru/20220907/gaz-1815201766.html
Еврокомиссия назвала лимит цен на газ из России временной мерой
Еврокомиссия назвала лимит цен на газ из России временной мерой - РИА Новости, 07.09.2022
Еврокомиссия назвала лимит цен на газ из России временной мерой
Новые чрезвычайные меры в сфере энергетики, которые разрабатывает Еврокомиссия (ЕК), включая возможность введения ограничения цен на российский трубопроводный... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:56
2022-09-07T16:56
2022-09-07T16:56
россия
еврокомиссия
в мире
природный газ
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Новые чрезвычайные меры в сфере энергетики, которые разрабатывает Еврокомиссия (ЕК), включая возможность введения ограничения цен на российский трубопроводный газ, являются временными, говорится в материалах Еврокомиссии"Этот неофициальный документ для чрезвычайного энергетического совета излагает обоснование и основные элементы чрезвычайных мер, которые в настоящее время рассматриваются комиссией, для решения проблем на энергетическом рынке", - говорится в нем.Далее, в частности, перечисляется набор из пяти мер, среди которых и возможность ограничения цен на российский трубопроводный газ."Различные чрезвычайные меры, которые будут приняты в соответствии со статьей 122 Договора на европейском уровне, будут адекватными, пропорциональными и ограниченными по времени для решения серьезных проблем в области энергетики", - говорится затем в документе.
https://ria.ru/20220907/zima-1815164938.html
https://ria.ru/20220907/gaz-1815158116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, еврокомиссия, в мире, природный газ, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Еврокомиссия, В мире, Природный газ, Санкции, Санкции в отношении России
Еврокомиссия назвала лимит цен на газ из России временной мерой
ЕК: меры в энергетике, разрабатываемые в ЕС, включая лимит цен на газ из России, временные
БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Новые чрезвычайные меры в сфере энергетики, которые разрабатывает Еврокомиссия (ЕК), включая возможность введения ограничения цен на российский трубопроводный газ, являются временными, говорится в материалах Еврокомиссии
"Этот неофициальный документ для чрезвычайного энергетического совета излагает обоснование и основные элементы чрезвычайных мер, которые в настоящее время рассматриваются комиссией, для решения проблем на энергетическом рынке", - говорится в нем.
Далее, в частности, перечисляется набор из пяти мер, среди которых и возможность ограничения цен на российский трубопроводный газ.
"Различные чрезвычайные меры, которые будут приняты в соответствии со статьей 122 Договора на европейском уровне, будут адекватными, пропорциональными и ограниченными по времени для решения серьезных проблем в области энергетики", - говорится затем в документе.