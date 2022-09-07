https://ria.ru/20220907/gaz-1815201766.html

Еврокомиссия назвала лимит цен на газ из России временной мерой

Еврокомиссия назвала лимит цен на газ из России временной мерой - РИА Новости, 07.09.2022

Еврокомиссия назвала лимит цен на газ из России временной мерой

Новые чрезвычайные меры в сфере энергетики, которые разрабатывает Еврокомиссия (ЕК), включая возможность введения ограничения цен на российский трубопроводный... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:56

2022-09-07T16:56

2022-09-07T16:56

россия

еврокомиссия

в мире

природный газ

санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Новые чрезвычайные меры в сфере энергетики, которые разрабатывает Еврокомиссия (ЕК), включая возможность введения ограничения цен на российский трубопроводный газ, являются временными, говорится в материалах Еврокомиссии"Этот неофициальный документ для чрезвычайного энергетического совета излагает обоснование и основные элементы чрезвычайных мер, которые в настоящее время рассматриваются комиссией, для решения проблем на энергетическом рынке", - говорится в нем.Далее, в частности, перечисляется набор из пяти мер, среди которых и возможность ограничения цен на российский трубопроводный газ."Различные чрезвычайные меры, которые будут приняты в соответствии со статьей 122 Договора на европейском уровне, будут адекватными, пропорциональными и ограниченными по времени для решения серьезных проблем в области энергетики", - говорится затем в документе.

https://ria.ru/20220907/zima-1815164938.html

https://ria.ru/20220907/gaz-1815158116.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, еврокомиссия, в мире, природный газ, санкции, санкции в отношении россии