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Еврокомиссия назвала лимит цен на газ из России временной мерой - РИА Новости, 07.09.2022
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Еврокомиссия назвала лимит цен на газ из России временной мерой
Еврокомиссия назвала лимит цен на газ из России временной мерой - РИА Новости, 07.09.2022
Еврокомиссия назвала лимит цен на газ из России временной мерой
Новые чрезвычайные меры в сфере энергетики, которые разрабатывает Еврокомиссия (ЕК), включая возможность введения ограничения цен на российский трубопроводный... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:56
2022-09-07T16:56
россия
еврокомиссия
в мире
природный газ
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Новые чрезвычайные меры в сфере энергетики, которые разрабатывает Еврокомиссия (ЕК), включая возможность введения ограничения цен на российский трубопроводный газ, являются временными, говорится в материалах Еврокомиссии"Этот неофициальный документ для чрезвычайного энергетического совета излагает обоснование и основные элементы чрезвычайных мер, которые в настоящее время рассматриваются комиссией, для решения проблем на энергетическом рынке", - говорится в нем.Далее, в частности, перечисляется набор из пяти мер, среди которых и возможность ограничения цен на российский трубопроводный газ."Различные чрезвычайные меры, которые будут приняты в соответствии со статьей 122 Договора на европейском уровне, будут адекватными, пропорциональными и ограниченными по времени для решения серьезных проблем в области энергетики", - говорится затем в документе.
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россия, еврокомиссия, в мире, природный газ, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Еврокомиссия, В мире, Природный газ, Санкции, Санкции в отношении России
16:56 07.09.2022
 
Еврокомиссия назвала лимит цен на газ из России временной мерой

ЕК: меры в энергетике, разрабатываемые в ЕС, включая лимит цен на газ из России, временные

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Новые чрезвычайные меры в сфере энергетики, которые разрабатывает Еврокомиссия (ЕК), включая возможность введения ограничения цен на российский трубопроводный газ, являются временными, говорится в материалах Еврокомиссии
"Этот неофициальный документ для чрезвычайного энергетического совета излагает обоснование и основные элементы чрезвычайных мер, которые в настоящее время рассматриваются комиссией, для решения проблем на энергетическом рынке", - говорится в нем.
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Далее, в частности, перечисляется набор из пяти мер, среди которых и возможность ограничения цен на российский трубопроводный газ.
"Различные чрезвычайные меры, которые будут приняты в соответствии со статьей 122 Договора на европейском уровне, будут адекватными, пропорциональными и ограниченными по времени для решения серьезных проблем в области энергетики", - говорится затем в документе.
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