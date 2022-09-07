https://ria.ru/20220907/gaz-1815158116.html

Самые высокие цены на электричество в Европе зафиксировали в Британии

Самые высокие цены на электричество в Европе зафиксировали в Британии - РИА Новости, 07.09.2022

Самые высокие цены на электричество в Европе зафиксировали в Британии

Самые высокие цены на электричество для домохозяйств среди европейских стран в Великобритании, на газ - в Нидерландах, самые низкие цены на газ наблюдаются в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:14

2022-09-07T15:14

2022-09-07T16:50

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Самые высокие цены на электричество для домохозяйств среди европейских стран в Великобритании, на газ - в Нидерландах, самые низкие цены на газ наблюдаются в Венгрии, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании Energy Prices."Цена на электроэнергию для домашних хозяйств в Великобритании примерно на 30% выше, чем в следующей по дороговизне стране - Италии... Что касается газа, домохозяйства в Нидерландах платят самые высокие расходы, далее идет Германия", - говорится в сообщении газеты.В Венгрии самые низкие цены на газ для домохозяйств с большим отрывом, при этом издание отмечает, что, несмотря на критику в Европе, Будапешт согласовал ряд договоренностей с Россией, чтобы обеспечить поставки газа по более низким ценам.По расчетам РИА Новости, средняя расчетная цена газа на бирже в Европе в августе выросла более чем на 35%, почти до 2450 долларов за тысячу кубометров, при этом в течение месяца котировки перешагивали порог в 3500 долларов и приближались к историческому максимуму в 3892 доллара. Пока котировки примерно в десять раз превышают цены прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной. Таких высоких цен не было за все время функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Как говорится в исследовании Конфедерации европейских профсоюзов, в большинстве стран Евросоюза средний годовой счет за электроэнергию сегодня превышает средний месячный заработок, и чтобы погасить такой счет, в некоторых странах люди должны отработать более тридцати дней.Глава Еврокомиссии в конце августа сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива". Затем она заявила, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу.Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220907/spg-1815145434.html

https://ria.ru/20220902/neft-1814079791.html

россия

европа

великобритания

нидерланды

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, евросоюз, европа, еврокомиссия, великобритания, нидерланды, экономика, сша