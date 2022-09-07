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Путин: основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин: основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы
Путин: основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы - РИА Новости, 07.09.2022
Путин: основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы
Все основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы, даже цены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:33
2022-09-07T11:45
экономика
владимир путин
монголия
китай
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
алексей миллер
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Все основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы, даже цены, заявил президент России Владимир Путин."Один из маршрутов (поставки российских энергоресурсов) может быть проложен через территорию Монголии. Монголия - дружественная нам страна, стабильная в политическом плане и мы здесь не видим никаких проблем. Насколько я знаю, можно спросить у господина Миллера (Алексея), все основные параметры этой сделки согласованы, даже договорились с китайскими друзьями о ценовых параметрах, что всегда не так просто. Наши китайские друзья - сложные переговорщики, конечно, при любой сделке исходят из своих национальных интересов, что очень правильно. Но они стабильные и надежные партнеры, и рынок колоссальный", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, владимир путин, монголия, китай, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, алексей миллер
Экономика, Владимир Путин, Монголия, Китай, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Алексей Миллер
11:33 07.09.2022 (обновлено: 11:45 07.09.2022)
 
Путин: основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы

Путин заявил о согласовании основных параметров поставок газа в Китай через Монголию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Все основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы, даже цены, заявил президент России Владимир Путин.
"Один из маршрутов (поставки российских энергоресурсов) может быть проложен через территорию Монголии. Монголия - дружественная нам страна, стабильная в политическом плане и мы здесь не видим никаких проблем. Насколько я знаю, можно спросить у господина Миллера (Алексея), все основные параметры этой сделки согласованы, даже договорились с китайскими друзьями о ценовых параметрах, что всегда не так просто. Наши китайские друзья - сложные переговорщики, конечно, при любой сделке исходят из своих национальных интересов, что очень правильно. Но они стабильные и надежные партнеры, и рынок колоссальный", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Председатель Правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
08:56
Миллер обсудил с премьером Монголии проект газопровода в Китай
 
ЭкономикаВладимир ПутинМонголияКитайРоссияВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Алексей Миллер
 
 
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