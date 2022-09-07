11:33 07.09.2022 (обновлено: 11:45 07.09.2022)
Путин: основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы
Путин заявил о согласовании основных параметров поставок газа в Китай через Монголию
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Все основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы, даже цены, заявил президент России Владимир Путин.
"Один из маршрутов (поставки российских энергоресурсов) может быть проложен через территорию Монголии. Монголия - дружественная нам страна, стабильная в политическом плане и мы здесь не видим никаких проблем. Насколько я знаю, можно спросить у господина Миллера (Алексея), все основные параметры этой сделки согласованы, даже договорились с китайскими друзьями о ценовых параметрах, что всегда не так просто. Наши китайские друзья - сложные переговорщики, конечно, при любой сделке исходят из своих национальных интересов, что очень правильно. Но они стабильные и надежные партнеры, и рынок колоссальный", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.