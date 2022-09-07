https://ria.ru/20220907/gaz-1815072891.html

Путин: основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы

Путин: основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы - РИА Новости, 07.09.2022

Путин: основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы

Все основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы, даже цены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:33

2022-09-07T11:33

2022-09-07T11:45

экономика

владимир путин

монголия

китай

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

алексей миллер

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Все основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы, даже цены, заявил президент России Владимир Путин."Один из маршрутов (поставки российских энергоресурсов) может быть проложен через территорию Монголии. Монголия - дружественная нам страна, стабильная в политическом плане и мы здесь не видим никаких проблем. Насколько я знаю, можно спросить у господина Миллера (Алексея), все основные параметры этой сделки согласованы, даже договорились с китайскими друзьями о ценовых параметрах, что всегда не так просто. Наши китайские друзья - сложные переговорщики, конечно, при любой сделке исходят из своих национальных интересов, что очень правильно. Но они стабильные и надежные партнеры, и рынок колоссальный", - сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815018852.html

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китай

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Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, монголия, китай, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, алексей миллер