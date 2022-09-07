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Россия может включить "Северный поток" уже завтра, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
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Россия может включить "Северный поток" уже завтра, заявил Путин
Россия может включить "Северный поток" уже завтра, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Россия может включить "Северный поток" уже завтра, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг "Северного потока", заявил, что России готова уже завтра возобновить его работу, если ей вернут... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:09
2022-09-07T11:27
россия
северный поток
экономика
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг "Северного потока", заявил, что России готова уже завтра возобновить его работу, если ей вернут отремонтированную турбину.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновлению работы "Северного потока" и выполнению ремонтных работ препятствуют санкции."Давайте нам турбину, мы завтра включим "Северный поток 1". Не дают же ничего. Говорят: вот, используют как оружие. Какое оружие? Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем?! Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам: сколько они заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам. Заявка поставлена - исполняем. Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать, загнали себя в так называемый санкционный тупик", - подчеркнул Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, северный поток, экономика, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Россия, Северный поток, Экономика, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
11:09 07.09.2022 (обновлено: 11:27 07.09.2022)
 
Россия может включить "Северный поток" уже завтра, заявил Путин

Путин: Россия может включить "Северный поток" уже завтра, если ей вернуть турбину

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг "Северного потока", заявил, что России готова уже завтра возобновить его работу, если ей вернут отремонтированную турбину.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновлению работы "Северного потока" и выполнению ремонтных работ препятствуют санкции.
"Давайте нам турбину, мы завтра включим "Северный поток 1". Не дают же ничего. Говорят: вот, используют как оружие. Какое оружие? Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем?! Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам: сколько они заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам. Заявка поставлена - исполняем. Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать, загнали себя в так называемый санкционный тупик", - подчеркнул Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
11:18
Если ЕС не нужен российский газ, есть другие страны, заявил Путин
 
РоссияСеверный потокЭкономикаВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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