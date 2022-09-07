https://ria.ru/20220907/gaz-1815066557.html

Россия может включить "Северный поток" уже завтра, заявил Путин

Россия может включить "Северный поток" уже завтра, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Россия может включить "Северный поток" уже завтра, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг "Северного потока", заявил, что России готова уже завтра возобновить его работу, если ей вернут... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:09

2022-09-07T11:09

2022-09-07T11:27

россия

северный поток

экономика

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг "Северного потока", заявил, что России готова уже завтра возобновить его работу, если ей вернут отремонтированную турбину.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновлению работы "Северного потока" и выполнению ремонтных работ препятствуют санкции."Давайте нам турбину, мы завтра включим "Северный поток 1". Не дают же ничего. Говорят: вот, используют как оружие. Какое оружие? Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем?! Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам: сколько они заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам. Заявка поставлена - исполняем. Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать, загнали себя в так называемый санкционный тупик", - подчеркнул Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, северный поток, экономика, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)