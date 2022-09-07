https://ria.ru/20220907/fosfor-1815243391.html
В Новороссийске туристы подняли со дна начинку от зажигательной бомбы
В Новороссийске туристы подняли со дна начинку от зажигательной бомбы - РИА Новости, 07.09.2022
В Новороссийске туристы подняли со дна начинку от зажигательной бомбы
Фосфор, вспыхивающий в руках отдыхающих в Новороссийске, является начинкой авиационной бомбы, сообщил РИА Новости начальник отдела гражданской защиты... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:48
2022-09-07T18:48
2022-09-07T19:25
происшествия
игорь васильев
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КРАСНОДАР, 7 сен – РИА Новости. Фосфор, вспыхивающий в руках отдыхающих в Новороссийске, является начинкой авиационной бомбы, сообщил РИА Новости начальник отдела гражданской защиты администрации Новороссийска Игорь Васильев.Ранее в интернете появилось видео, на котором отдыхающие показывают воспламеняющийся шарик и говорят, что нашли его на дне моря в районе пляжа "Кристалл" в Новороссийске. Администрация города заявила, что на видео - фосфор, который находится на дне моря с давних времен, а задымление происходит при высоких температурах и при контакте с воздухом."Если 1942-й год считать давним временем, то да. Это начинка авиационной зажигательной бомбы", - заявил Васильев.По его словам, максимальный вред, который может нанести начинка бомбы - это ожог, поэтому в любом случае трогать ее не надо.Также эксперт отметил, что на место найденного фосфора были направлены водолазы Новороссийской военно-морской базы, которые занимаются уничтожением боеприпасов в море времен Великой Отечественной войны."Белый фосфор последний раз доставали 5-6 лет назад, а что касается артиллерийских снарядов, гранат, бомб – очень часто", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220830/snaryad-1813222423.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игорь васильев, новороссийск, россия, новости - туризм
Происшествия, Игорь Васильев, Новороссийск, Россия, Туризм, Новости - Туризм
18:48 07.09.2022 (обновлено: 19:25 07.09.2022)
В Новороссийске туристы подняли со дна начинку от зажигательной бомбы
В Новороссийске у пляжа "Кристалл" туристы подняли со дна начинку от зажигательной бомбы
КРАСНОДАР, 7 сен – РИА Новости. Фосфор, вспыхивающий в руках отдыхающих в Новороссийске, является начинкой авиационной бомбы, сообщил РИА Новости начальник отдела гражданской защиты администрации Новороссийска Игорь Васильев.
Ранее в интернете появилось видео, на котором отдыхающие показывают воспламеняющийся шарик и говорят, что нашли его на дне моря в районе пляжа "Кристалл" в Новороссийске. Администрация города заявила, что на видео - фосфор, который находится на дне моря с давних времен, а задымление происходит при высоких температурах и при контакте с воздухом.
"Если 1942-й год считать давним временем, то да. Это начинка авиационной зажигательной бомбы", - заявил Васильев.
По его словам, максимальный вред, который может нанести начинка бомбы - это ожог, поэтому в любом случае трогать ее не надо.
Также эксперт отметил, что на место найденного фосфора были направлены водолазы Новороссийской военно-морской базы, которые занимаются уничтожением боеприпасов в море времен Великой Отечественной войны.
"Белый фосфор последний раз доставали 5-6 лет назад, а что касается артиллерийских снарядов, гранат, бомб – очень часто", - добавил собеседник агентства.