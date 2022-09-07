https://ria.ru/20220907/evrosoyuz-1815273809.html

В ЕС назвали страны, которые пригласят в расширенное европейское сообщество

В ЕС назвали страны, которые пригласят в расширенное европейское сообщество - РИА Новости, 07.09.2022

В ЕС назвали страны, которые пригласят в расширенное европейское сообщество

Первое заседание европейского политического сообщества, которое должно объединить страны ЕС с соседними государствами, запланировано на 6 октября в Праге, на... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T21:25

2022-09-07T21:25

2022-09-07T21:25

в мире

эммануэль макрон

украина

прага

норвегия

евросоюз

швейцария

исландия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876523_0:223:3120:1978_1920x0_80_0_0_9f69732c52f3b9906cd0bcd9d12e4d1a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Первое заседание европейского политического сообщества, которое должно объединить страны ЕС с соседними государствами, запланировано на 6 октября в Праге, на него планируется пригласить лидеров десятков государств, сообщил журналистам в среду высокопоставленный европейский представитель."Первая встреча европейского политического сообщества состоится в Праге 6 октября во второй половине дня непосредственно перед неформальным саммитом ЕС, запланированным на следующий день", - отметил представитель ЕС.По его словам, на этот саммит планируется пригласить лидеров 27 государств-членов ЕС, стран Западных Балкан, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдавии, Грузии, Турции, Армении и Азербайджана.Главными темами встречи станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика, пояснил европейский чиновник. При этом он подчеркнул, что европейское политическое сообщество не станет альтернативой политике расширения Евросоюза.Концепция европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. По его словам, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.Как ранее сообщил французский президент, приглашения направят, в частности, членам Европейской экономической зоны, странам, стремящимся в ЕС, покинувшим союз, а также государствам Восточного партнерства, в которое входят бывшие республики СССР. При этом он уточнил, что граница предполагаемого европейского политического сообщества на востоке "пройдет по границам Украины и Молдавии", исключив Россию из будущего проекта.

https://ria.ru/20220907/gaz-1815264150.html

https://ria.ru/20220907/zemledeltsy-1815263865.html

украина

прага

норвегия

швейцария

исландия

лихтенштейн

великобритания

молдавия

грузия

турция

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, украина, прага, норвегия, евросоюз, швейцария, исландия, лихтенштейн, великобритания, молдавия, грузия, турция, армения, азербайджан