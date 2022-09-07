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МИД: жители ЕС вынуждены сами оплачивать воинственную риторику Брюсселя - РИА Новости, 07.09.2022
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МИД: жители ЕС вынуждены сами оплачивать воинственную риторику Брюсселя
МИД: жители ЕС вынуждены сами оплачивать воинственную риторику Брюсселя - РИА Новости, 07.09.2022
МИД: жители ЕС вынуждены сами оплачивать воинственную риторику Брюсселя
Жители стран Евросоюза вынуждены оплачивать воинственную политику Брюсселя в отношении Украины из своего кармана, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:07
2022-09-07T14:07
евросоюз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
брюссель
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Жители стран Евросоюза вынуждены оплачивать воинственную политику Брюсселя в отношении Украины из своего кармана, заявили в МИД РФ."В стремлении сдержать развитие нашей страны, "наказать" ее граждан за поддержку независимого внешнеполитического курса Европейский союз продолжает политику односторонних ограничений. Такие нелегитимные с международно-правовой точки зрения действия сопровождаются беспрецедентной антироссийской риторикой", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на его сайте.При этом параллельно по линии ЕС и его отдельных стран-членов "идут поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму, которые используются для обстрелов гражданской инфраструктуры и критических объектов, что еще больше осложняет гуманитарную обстановку в зоне конфликта и подвергает опасности весь европейский континент"."Это свидетельствует о том, что в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и Европе, сохраняют линию на затягивание конфликта. Жители стран Евросоюза вынуждены оплачивать такую воинственную политику из своего кармана", - добавляется в заявлении.
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евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, брюссель
Евросоюз, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Брюссель
14:07 07.09.2022
 
МИД: жители ЕС вынуждены сами оплачивать воинственную риторику Брюсселя

МИД: жители ЕС вынуждены оплачивать воинственную риторику Брюсселя из своего кармана

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Жители стран Евросоюза вынуждены оплачивать воинственную политику Брюсселя в отношении Украины из своего кармана, заявили в МИД РФ.
"В стремлении сдержать развитие нашей страны, "наказать" ее граждан за поддержку независимого внешнеполитического курса Европейский союз продолжает политику односторонних ограничений. Такие нелегитимные с международно-правовой точки зрения действия сопровождаются беспрецедентной антироссийской риторикой", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на его сайте.
При этом параллельно по линии ЕС и его отдельных стран-членов "идут поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму, которые используются для обстрелов гражданской инфраструктуры и критических объектов, что еще больше осложняет гуманитарную обстановку в зоне конфликта и подвергает опасности весь европейский континент".
"Это свидетельствует о том, что в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и Европе, сохраняют линию на затягивание конфликта. Жители стран Евросоюза вынуждены оплачивать такую воинственную политику из своего кармана", - добавляется в заявлении.
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