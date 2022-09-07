https://ria.ru/20220907/evrosoyuz-1815136785.html

МИД: жители ЕС вынуждены сами оплачивать воинственную риторику Брюсселя

МИД: жители ЕС вынуждены сами оплачивать воинственную риторику Брюсселя - РИА Новости, 07.09.2022

МИД: жители ЕС вынуждены сами оплачивать воинственную риторику Брюсселя

Жители стран Евросоюза вынуждены оплачивать воинственную политику Брюсселя в отношении Украины из своего кармана, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:07

2022-09-07T14:07

2022-09-07T14:07

евросоюз

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

брюссель

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Жители стран Евросоюза вынуждены оплачивать воинственную политику Брюсселя в отношении Украины из своего кармана, заявили в МИД РФ."В стремлении сдержать развитие нашей страны, "наказать" ее граждан за поддержку независимого внешнеполитического курса Европейский союз продолжает политику односторонних ограничений. Такие нелегитимные с международно-правовой точки зрения действия сопровождаются беспрецедентной антироссийской риторикой", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на его сайте.При этом параллельно по линии ЕС и его отдельных стран-членов "идут поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму, которые используются для обстрелов гражданской инфраструктуры и критических объектов, что еще больше осложняет гуманитарную обстановку в зоне конфликта и подвергает опасности весь европейский континент"."Это свидетельствует о том, что в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и Европе, сохраняют линию на затягивание конфликта. Жители стран Евросоюза вынуждены оплачивать такую воинственную политику из своего кармана", - добавляется в заявлении.

https://ria.ru/20220907/evrosoyuz-1814915749.html

россия

украина

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, брюссель