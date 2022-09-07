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Путин заявил, что европейский рынок перестал быть премиальным - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин заявил, что европейский рынок перестал быть премиальным
Путин заявил, что европейский рынок перестал быть премиальным - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что европейский рынок перестал быть премиальным
Рынок Европы всегда считался премиальным, но с момента кризиса вокруг Украины он перестал им быть, даже США перенаправили поставки в иную сторону, заявил... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:40
2022-09-07T11:40
экономика
владимир путин
украина
европа
сша
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Рынок Европы всегда считался премиальным, но с момента кризиса вокруг Украины он перестал им быть, даже США перенаправили поставки в иную сторону, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ-2022."Конечно, европейский рынок считался всегда премиальным, но ситуация в мире очень быстро меняется, и совсем недавно, в начале кризиса вокруг Украины, он перестал быть премиальным, даже американские партнеры европейцев перенаправили свои танкеры со сжиженным природным газом в азиатские страны, потому что там дороже было продать", - сказал президент.Он добавил, что американцы вообще очень прагматичные люди.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, владимир путин, украина, европа, сша, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Владимир Путин, Украина, Европа, США, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
11:40 07.09.2022
 
Путин заявил, что европейский рынок перестал быть премиальным

Президент Путин: европейский рынок всегда считался премиальным, но перестал им быть

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Рынок Европы всегда считался премиальным, но с момента кризиса вокруг Украины он перестал им быть, даже США перенаправили поставки в иную сторону, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ-2022.
"Конечно, европейский рынок считался всегда премиальным, но ситуация в мире очень быстро меняется, и совсем недавно, в начале кризиса вокруг Украины, он перестал быть премиальным, даже американские партнеры европейцев перенаправили свои танкеры со сжиженным природным газом в азиатские страны, потому что там дороже было продать", - сказал президент.
Он добавил, что американцы вообще очень прагматичные люди.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
11:11
Путин рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на европейских рынках
 
ЭкономикаВладимир ПутинУкраинаЕвропаСШАДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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