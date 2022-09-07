https://ria.ru/20220907/evropa-1815075149.html

Путин заявил, что европейский рынок перестал быть премиальным

Путин заявил, что европейский рынок перестал быть премиальным - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил, что европейский рынок перестал быть премиальным

Рынок Европы всегда считался премиальным, но с момента кризиса вокруг Украины он перестал им быть, даже США перенаправили поставки в иную сторону, заявил... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:40

2022-09-07T11:40

2022-09-07T11:40

экономика

владимир путин

украина

европа

сша

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Рынок Европы всегда считался премиальным, но с момента кризиса вокруг Украины он перестал им быть, даже США перенаправили поставки в иную сторону, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ-2022."Конечно, европейский рынок считался всегда премиальным, но ситуация в мире очень быстро меняется, и совсем недавно, в начале кризиса вокруг Украины, он перестал быть премиальным, даже американские партнеры европейцев перенаправили свои танкеры со сжиженным природным газом в азиатские страны, потому что там дороже было продать", - сказал президент.Он добавил, что американцы вообще очень прагматичные люди.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/evropa-1815067024.html

украина

европа

сша

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Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, украина, европа, сша, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)