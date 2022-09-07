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Московский театр Et Cetera рассказал о премьерах 30-го сезона - РИА Новости, 07.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220907/etcetera-1815169564.html
Московский театр Et Cetera рассказал о премьерах 30-го сезона
Московский театр Et Cetera рассказал о премьерах 30-го сезона - РИА Новости, 07.09.2022
Московский театр Et Cetera рассказал о премьерах 30-го сезона
Первой премьерой юбилейного, 30-го по сету, сезона театра Et Cetera станет спектакль "Три плюс кот" по пьесе Евгения Шестакова. Его покажут 8 сентября, сообщил... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:37
2022-09-07T17:53
культура
новости культуры
et cetera
евгений шестаков
москва
александр калягин
борис березовский
театр
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Первой премьерой юбилейного, 30-го по сету, сезона театра Et Cetera станет спектакль "Три плюс кот" по пьесе Евгения Шестакова. Его покажут 8 сентября, сообщил художественный руководитель Александр Калягин на сборе труппы.В октябре в ходе проекта "Калягинск" под руководством пианиста Бориса Березовского состоится музыкальное сказочное представление для детей "Шекспир и музыка". Следующей премьерой сезона станет спектакль "Грех да беда на кого не живет" Марины Брусникиной по малоизвестной пьесе Александра Островского. Премьера планируется на декабрь этого года.В начале января Владимир Панков представит свою постановку по пьесе Эрдмана "Мандат". В конце сезона выпускник Мастерской Сергея Женовача Мурат Абулкатинов приступит к спектаклю по повести Юрия Трифонова "Долгое прощание". В марте может начать работу над новым проектом Адольф Шапиро, его название сейчас обсуждается. Сам Калягин тоже собирается выступить в качестве режиссера. Он поставит спектакль по рассказам Валентина Катаева.Откроется сезон спектаклем "Это так (если вам так кажется)" по пьесе Пиранделло в постановке Шапиро.Также Калягин сообщил, что артисты Et Cetera уже начали готовить концертную программу для выступлений в Донбассе.
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новости культуры, et cetera, евгений шестаков, москва, александр калягин, борис березовский, театр, спектакль, куда сходить
Культура, Новости культуры, Et Cetera, Евгений Шестаков, Москва, Александр Калягин, Борис Березовский, Театр, Спектакль, куда сходить
17:37 07.09.2022 (обновлено: 17:53 07.09.2022)
 
Московский театр Et Cetera рассказал о премьерах 30-го сезона

Московский театр Et Cetera поделился планами премьер в юбилейном, 30-м по счету, сезоне

© Фото : Public DomainМосковский театр Et Cetera
Московский театр Et Cetera - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : Public Domain
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Первой премьерой юбилейного, 30-го по сету, сезона театра Et Cetera станет спектакль "Три плюс кот" по пьесе Евгения Шестакова. Его покажут 8 сентября, сообщил художественный руководитель Александр Калягин на сборе труппы.
"Это самостоятельная работа нашего актера Кирилла Лоскутова. Добрая комедия про любовь, которую разыгрывают две женщины, одинокий разведенный мужчина и странный персонаж, которого зовут Британцем", — рассказал худрук.
В октябре в ходе проекта "Калягинск" под руководством пианиста Бориса Березовского состоится музыкальное сказочное представление для детей "Шекспир и музыка".
Следующей премьерой сезона станет спектакль "Грех да беда на кого не живет" Марины Брусникиной по малоизвестной пьесе Александра Островского. Премьера планируется на декабрь этого года.
В начале января Владимир Панков представит свою постановку по пьесе Эрдмана "Мандат". В конце сезона выпускник Мастерской Сергея Женовача Мурат Абулкатинов приступит к спектаклю по повести Юрия Трифонова "Долгое прощание". В марте может начать работу над новым проектом Адольф Шапиро, его название сейчас обсуждается.
Сам Калягин тоже собирается выступить в качестве режиссера. Он поставит спектакль по рассказам Валентина Катаева.
"В свой юбилейный сезон мы представим нашим зрителям уникальную возможность увидеть наши легендарные спектакли, которые уже больше не идут на сцене театра. Будут показаны видеозаписи спектаклей, ставших не только вехами истории Et Cetera, но и событиями театральной жизни Москвы. Это постановки больших мастеров, отмеченные многими наградами и премиями", — добавил Калягин.
Откроется сезон спектаклем "Это так (если вам так кажется)" по пьесе Пиранделло в постановке Шапиро.
Также Калягин сообщил, что артисты Et Cetera уже начали готовить концертную программу для выступлений в Донбассе.
Здание Театра Сатиры в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 17:16Культура
Театр Сатиры рассказал о планах на новый сезон
 
КультураНовости культурыEt CeteraЕвгений ШестаковМоскваАлександр КалягинБорис БерезовскийТеатрСпектаклькуда сходить
 
 
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