https://ria.ru/20220907/etcetera-1815169564.html

Московский театр Et Cetera рассказал о премьерах 30-го сезона

Московский театр Et Cetera рассказал о премьерах 30-го сезона - РИА Новости, 07.09.2022

Московский театр Et Cetera рассказал о премьерах 30-го сезона

Первой премьерой юбилейного, 30-го по сету, сезона театра Et Cetera станет спектакль "Три плюс кот" по пьесе Евгения Шестакова. Его покажут 8 сентября, сообщил... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:37

2022-09-07T17:37

2022-09-07T17:53

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Первой премьерой юбилейного, 30-го по сету, сезона театра Et Cetera станет спектакль "Три плюс кот" по пьесе Евгения Шестакова. Его покажут 8 сентября, сообщил художественный руководитель Александр Калягин на сборе труппы.В октябре в ходе проекта "Калягинск" под руководством пианиста Бориса Березовского состоится музыкальное сказочное представление для детей "Шекспир и музыка". Следующей премьерой сезона станет спектакль "Грех да беда на кого не живет" Марины Брусникиной по малоизвестной пьесе Александра Островского. Премьера планируется на декабрь этого года.В начале января Владимир Панков представит свою постановку по пьесе Эрдмана "Мандат". В конце сезона выпускник Мастерской Сергея Женовача Мурат Абулкатинов приступит к спектаклю по повести Юрия Трифонова "Долгое прощание". В марте может начать работу над новым проектом Адольф Шапиро, его название сейчас обсуждается. Сам Калягин тоже собирается выступить в качестве режиссера. Он поставит спектакль по рассказам Валентина Катаева.Откроется сезон спектаклем "Это так (если вам так кажется)" по пьесе Пиранделло в постановке Шапиро.Также Калягин сообщил, что артисты Et Cetera уже начали готовить концертную программу для выступлений в Донбассе.

https://ria.ru/20220906/teatr-1814885211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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