https://ria.ru/20220907/energodar-1815155044.html

После обстрела два микрорайона Энергодара остаются без электричества

После обстрела два микрорайона Энергодара остаются без электричества - РИА Новости, 07.09.2022

После обстрела два микрорайона Энергодара остаются без электричества

Два микрорайона Энергодара после массированного обстрела во вторник со стороны украинских войск остаются без электричества, пострадавших и погибших в результате РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T15:02

2022-09-07T15:02

2022-09-07T15:02

россия

энергодар

запорожская область

владимир рогов

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Два микрорайона Энергодара после массированного обстрела во вторник со стороны украинских войск остаются без электричества, пострадавших и погибших в результате обстрела нет, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В среду Минобороны РФ сообщило, что Киев в течение суток трижды обстрелял Энергодар, было выпущено 16 снарядов, в результате попадания в трансформаторную подстанцию город был обесточен, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены."Два микрорайона города Энергодара находятся до сих пор еще без электричества. Сейчас еще идут восстановительные работы. Слава богу, в результате вечернего обстрела пострадавших нет". - сказал Рогов в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220907/energodar-1815109454.html

россия

энергодар

запорожская область

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, энергодар, запорожская область, владимир рогов