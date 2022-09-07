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Украинские военные за сутки выпустили 16 снарядов по Энергодару
Украинские военные за сутки выпустили 16 снарядов по Энергодару - РИА Новости, 07.09.2022
Украинские военные за сутки выпустили 16 снарядов по Энергодару
Киев в течение суток трижды обстрелял город Энергодар, было выпущено 16 снарядов, в результате попадания в трансформаторную подстанцию город был обесточен,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T13:04
2022-09-07T13:04
2022-09-07T13:04
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Киев в течение суток трижды обстрелял город Энергодар, было выпущено 16 снарядов, в результате попадания в трансформаторную подстанцию город был обесточен, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, сообщило в среду министерство обороны РФ.Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжал провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы, отмечается в сводке российского военного ведомства."В течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодар. Всего выпущено 16 снарядов из районов населённых пунктов Ильинка и Марганец, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества", - говорится в сводке.Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, отмечает МО РФ. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, подчеркивается в сводке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Россия, Киев, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Украинские военные за сутки выпустили 16 снарядов по Энергодару
Минобороны: ВСУ за сутки три раза обстреляли Энергодар, выпустив 16 снарядов