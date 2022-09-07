https://ria.ru/20220907/energetika-1815147158.html

Идея квот на поставки угля в Россию не получила поддержку, заявил Шульгинов

Идея квот на поставки угля в Россию не получила поддержку, заявил Шульгинов - РИА Новости, 07.09.2022

Идея квот на поставки угля в Россию не получила поддержку, заявил Шульгинов

Идея механизма квотированных поставок угля по доступным ценам для внутреннего рынка РФ прорабатывалась давно, однако не получила поддержку, рассказал на ВЭФ... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:33

2022-09-07T14:33

2022-09-07T14:33

экономика

николай шульгинов

россия

русский (остров)

владивосток

русгидро

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Идея механизма квотированных поставок угля по доступным ценам для внутреннего рынка РФ прорабатывалась давно, однако не получила поддержку, рассказал на ВЭФ министр энергетики РФ Николай Шульгинов."Русгидро" в апреле выступало за разработку механизма квотированных поставок угля по доступным ценам, поскольку в результате роста цен на энергетический уголь на мировом рынке российские угледобывающие компании в значительной степени переориентировали поставки на экспорт. На внутреннем рынке возник дефицит угля, что повлекло за собой значительное увеличение цен, в отдельных случаях в 3-4 раза, а также сложности с доставкой, отмечала компания."Эта идея давно прорабатывалась, но не получила поддержку. Тема сложная", - заявил журналистам Шульгинов.Он напомнил, что в настоящее время на финальной стадии запуск биржевой торговли углем."Мы идем по пути налаживания работы биржи, и уже есть приказ о минимальных объемах продажи. Мне кажется, этот подход к сдерживанию цен на внутреннем рынке рациональнее и реальнее, чем просто квотирование", - добавил министр.Минэнерго и ФАС в конце апреля опубликовали совместный приказ, в котором предложили угольным компаниям, которые занимают доминирующее положение на рынке, продавать не менее 10% угля на бирже. Из документа следует, что требование продавать уголь на бирже с минимальной величиной не менее 10% будет распространяться на марки Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный-газовый).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/vef-2022-1814797108.html

https://ria.ru/20220907/soglasheniya-1814995947.html

россия

русский (остров)

владивосток

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экономика, николай шульгинов, россия, русский (остров), владивосток, русгидро, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), восточный экономический форум (вэф), вэф-2022