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Идея квот на поставки угля в Россию не получила поддержку, заявил Шульгинов - РИА Новости, 07.09.2022
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Идея квот на поставки угля в Россию не получила поддержку, заявил Шульгинов
Идея квот на поставки угля в Россию не получила поддержку, заявил Шульгинов - РИА Новости, 07.09.2022
Идея квот на поставки угля в Россию не получила поддержку, заявил Шульгинов
Идея механизма квотированных поставок угля по доступным ценам для внутреннего рынка РФ прорабатывалась давно, однако не получила поддержку, рассказал на ВЭФ... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:33
2022-09-07T14:33
экономика
николай шульгинов
россия
русский (остров)
владивосток
русгидро
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Идея механизма квотированных поставок угля по доступным ценам для внутреннего рынка РФ прорабатывалась давно, однако не получила поддержку, рассказал на ВЭФ министр энергетики РФ Николай Шульгинов."Русгидро" в апреле выступало за разработку механизма квотированных поставок угля по доступным ценам, поскольку в результате роста цен на энергетический уголь на мировом рынке российские угледобывающие компании в значительной степени переориентировали поставки на экспорт. На внутреннем рынке возник дефицит угля, что повлекло за собой значительное увеличение цен, в отдельных случаях в 3-4 раза, а также сложности с доставкой, отмечала компания."Эта идея давно прорабатывалась, но не получила поддержку. Тема сложная", - заявил журналистам Шульгинов.Он напомнил, что в настоящее время на финальной стадии запуск биржевой торговли углем."Мы идем по пути налаживания работы биржи, и уже есть приказ о минимальных объемах продажи. Мне кажется, этот подход к сдерживанию цен на внутреннем рынке рациональнее и реальнее, чем просто квотирование", - добавил министр.Минэнерго и ФАС в конце апреля опубликовали совместный приказ, в котором предложили угольным компаниям, которые занимают доминирующее положение на рынке, продавать не менее 10% угля на бирже. Из документа следует, что требование продавать уголь на бирже с минимальной величиной не менее 10% будет распространяться на марки Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный-газовый).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/vef-2022-1814797108.html
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экономика, николай шульгинов, россия, русский (остров), владивосток, русгидро, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), восточный экономический форум (вэф), вэф-2022
Экономика, Николай Шульгинов, Россия, Русский (остров), Владивосток, РусГидро, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022
14:33 07.09.2022
 
Идея квот на поставки угля в Россию не получила поддержку, заявил Шульгинов

Министр энергетики России Шульгинов: идея квот на поставку угля не получила поддержку

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Николай Шульгинов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Идея механизма квотированных поставок угля по доступным ценам для внутреннего рынка РФ прорабатывалась давно, однако не получила поддержку, рассказал на ВЭФ министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Русгидро" в апреле выступало за разработку механизма квотированных поставок угля по доступным ценам, поскольку в результате роста цен на энергетический уголь на мировом рынке российские угледобывающие компании в значительной степени переориентировали поставки на экспорт. На внутреннем рынке возник дефицит угля, что повлекло за собой значительное увеличение цен, в отдельных случаях в 3-4 раза, а также сложности с доставкой, отмечала компания.
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"Эта идея давно прорабатывалась, но не получила поддержку. Тема сложная", - заявил журналистам Шульгинов.
Он напомнил, что в настоящее время на финальной стадии запуск биржевой торговли углем.
"Мы идем по пути налаживания работы биржи, и уже есть приказ о минимальных объемах продажи. Мне кажется, этот подход к сдерживанию цен на внутреннем рынке рациональнее и реальнее, чем просто квотирование", - добавил министр.
Минэнерго и ФАС в конце апреля опубликовали совместный приказ, в котором предложили угольным компаниям, которые занимают доминирующее положение на рынке, продавать не менее 10% угля на бирже. Из документа следует, что требование продавать уголь на бирже с минимальной величиной не менее 10% будет распространяться на марки Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный-газовый).
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ЭкономикаНиколай ШульгиновРоссияРусский (остров)ВладивостокРусГидроМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Восточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2022
 
 
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