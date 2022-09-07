https://ria.ru/20220907/elizaveta-1814993718.html
Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве Трасс
Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве Трасс - РИА Новости, 07.09.2022
Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве Трасс
Королева Великобритании Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве нового премьер-министра страны Лиз Трасс, следует из релиза на сайте... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:09
2022-09-07T04:09
2022-09-07T04:09
в мире
елизавета ii
лиз трасс
великобритания
северная ирландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814861771_0:56:2052:1210_1920x0_80_0_0_ae20f8cdf270214cb836fb04ac9a72b3.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве нового премьер-министра страны Лиз Трасс, следует из релиза на сайте британского правительства.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.Экс-министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис стал министром юстиции. Замминистра финансов Саймон Кларк был назначен министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а замглавы МВД Кит Молтхаус - министром образования. Экс-главу минобразования Мишель Донелан утвердили на должности главы ведомства по вопросам культуры, СМИ и спорта, а Майкла Эллиса - на посту нового генпрокурора.Ранее участвовавшую в выборах главы Консервативной партии Кеми Баденок назначили министром внешней торговли, а занимавшая эту должность Энн-Мари Тревельян стала главой минтранса.
https://ria.ru/20220907/kabmin-1814984543.html
великобритания
северная ирландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814861771_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_be800580bad29434a97502881a146a17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, елизавета ii, лиз трасс, великобритания, северная ирландия
В мире, Елизавета II, Лиз Трасс, Великобритания, Северная Ирландия
Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве Трасс
Британская королева Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве Трасс
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве нового премьер-министра страны Лиз Трасс, следует из релиза на сайте британского правительства.
Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
Экс-министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис стал министром юстиции. Замминистра финансов Саймон Кларк был назначен министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а замглавы МВД Кит Молтхаус - министром образования. Экс-главу минобразования Мишель Донелан утвердили на должности главы ведомства по вопросам культуры, СМИ и спорта, а Майкла Эллиса - на посту нового генпрокурора.
Ранее участвовавшую в выборах главы Консервативной партии Кеми Баденок назначили министром внешней торговли, а занимавшая эту должность Энн-Мари Тревельян стала главой минтранса.