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Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве Трасс - РИА Новости, 07.09.2022
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Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве Трасс
Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве Трасс - РИА Новости, 07.09.2022
Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве Трасс
Королева Великобритании Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве нового премьер-министра страны Лиз Трасс, следует из релиза на сайте... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T04:09
2022-09-07T04:09
в мире
елизавета ii
лиз трасс
великобритания
северная ирландия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве нового премьер-министра страны Лиз Трасс, следует из релиза на сайте британского правительства.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.Экс-министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис стал министром юстиции. Замминистра финансов Саймон Кларк был назначен министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а замглавы МВД Кит Молтхаус - министром образования. Экс-главу минобразования Мишель Донелан утвердили на должности главы ведомства по вопросам культуры, СМИ и спорта, а Майкла Эллиса - на посту нового генпрокурора.Ранее участвовавшую в выборах главы Консервативной партии Кеми Баденок назначили министром внешней торговли, а занимавшая эту должность Энн-Мари Тревельян стала главой минтранса.
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в мире, елизавета ii, лиз трасс, великобритания, северная ирландия
В мире, Елизавета II, Лиз Трасс, Великобритания, Северная Ирландия
04:09 07.09.2022
 
Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве Трасс

Британская королева Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве Трасс

© AP Photo / Jane BarlowКоролева Британии Елизавета II и Лиз Трасс
Королева Британии Елизавета II и Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Jane Barlow
Королева Британии Елизавета II и Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве нового премьер-министра страны Лиз Трасс, следует из релиза на сайте британского правительства.
Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.
Экс-министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис стал министром юстиции. Замминистра финансов Саймон Кларк был назначен министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а замглавы МВД Кит Молтхаус - министром образования. Экс-главу минобразования Мишель Донелан утвердили на должности главы ведомства по вопросам культуры, СМИ и спорта, а Майкла Эллиса - на посту нового генпрокурора.
Ранее участвовавшую в выборах главы Консервативной партии Кеми Баденок назначили министром внешней торговли, а занимавшая эту должность Энн-Мари Тревельян стала главой минтранса.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
00:58
Темнокожие чиновники заняли ряд ключевых постов в кабмине Трасс
 
В миреЕлизавета IIЛиз ТрассВеликобританияСеверная Ирландия
 
 
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