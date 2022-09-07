https://ria.ru/20220907/elizaveta-1814993718.html

Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве Трасс

Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве Трасс - РИА Новости, 07.09.2022

Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве Трасс

Королева Великобритании Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве нового премьер-министра страны Лиз Трасс, следует из релиза на сайте... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T04:09

2022-09-07T04:09

2022-09-07T04:09

в мире

елизавета ii

лиз трасс

великобритания

северная ирландия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве нового премьер-министра страны Лиз Трасс, следует из релиза на сайте британского правительства.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила Трасс сформировать правительство в качестве нового премьера.Экс-министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис стал министром юстиции. Замминистра финансов Саймон Кларк был назначен министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а замглавы МВД Кит Молтхаус - министром образования. Экс-главу минобразования Мишель Донелан утвердили на должности главы ведомства по вопросам культуры, СМИ и спорта, а Майкла Эллиса - на посту нового генпрокурора.Ранее участвовавшую в выборах главы Консервативной партии Кеми Баденок назначили министром внешней торговли, а занимавшая эту должность Энн-Мари Тревельян стала главой минтранса.

https://ria.ru/20220907/kabmin-1814984543.html

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северная ирландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, елизавета ii, лиз трасс, великобритания, северная ирландия