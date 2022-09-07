https://ria.ru/20220907/elevator-1815049668.html
Современный линейный элеватор построят в Красноярском крае
Современный линейный элеватор построят в Красноярском крае - РИА Новости, 07.09.2022
Современный линейный элеватор построят в Красноярском крае
Современный линейный элеватор, способный единовременно хранить 200 тысяч тонн зерна с оборотом 500 тысяч тонн в год, построят в Красноярском крае, сообщает... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:23
2022-09-07T10:23
2022-09-07T10:23
красноярский край
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Современный линейный элеватор, способный единовременно хранить 200 тысяч тонн зерна с оборотом 500 тысяч тонн в год, построят в Красноярском крае, сообщает пресс-служба губернатора.Соглашение об этом между Корпорацией развития Енисейской Сибири и ООО "Новый Сухопутный Зерновой Коридор" было подписано в рамках работы Восточного экономического форума (ВЭФ)."Благодаря строительству модернизированного элеватора в Красноярском крае регион встраивается в уникальную сеть из семи крупнейших линейных элеваторов России. Красноярский элеватор рассчитан на мощность единовременного хранения 200 тысяч тонн с оборотом 500 тысяч тонн в год. Появится 120 новых рабочих мест", - сказал генеральный директор компании Сергей Пушкин.Он отметил, что запуск элеватора будет способствовать развитию сельского хозяйства и увеличению объема производства залежных земель в регионе.В свою очередь "Енисейская Сибирь" в рамках соглашения будет содействовать в подборе инвестиционных площадок, организации взаимодействия инвестора с региональными и федеральными институтами развития, с учебными и научными организациями на территории Красноярского края, а также помогать в решении вопросов кадрового обеспечения инвестиционного проекта.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220902/transplantatsiya-1813983459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Красноярский край, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Современный линейный элеватор, способный единовременно хранить 200 тысяч тонн зерна с оборотом 500 тысяч тонн в год, построят в Красноярском крае, сообщает пресс-служба губернатора.
Соглашение об этом между Корпорацией развития Енисейской Сибири и ООО "Новый Сухопутный Зерновой Коридор" было подписано в рамках работы Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Благодаря строительству модернизированного элеватора в Красноярском крае регион встраивается в уникальную сеть из семи крупнейших линейных элеваторов России
. Красноярский элеватор рассчитан на мощность единовременного хранения 200 тысяч тонн с оборотом 500 тысяч тонн в год. Появится 120 новых рабочих мест", - сказал генеральный директор компании Сергей Пушкин.
Он отметил, что запуск элеватора будет способствовать развитию сельского хозяйства и увеличению объема производства залежных земель в регионе.
В свою очередь "Енисейская Сибирь" в рамках соглашения будет содействовать в подборе инвестиционных площадок, организации взаимодействия инвестора с региональными и федеральными институтами развития, с учебными и научными организациями на территории Красноярского края, а также помогать в решении вопросов кадрового обеспечения инвестиционного проекта.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.