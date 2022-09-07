https://ria.ru/20220907/elektroenergiya-1815143934.html

Минэнерго ожидает рост экспорта электроэнергии в Монголию и Китай

Минэнерго ожидает рост экспорта электроэнергии в Монголию и Китай - РИА Новости, 07.09.2022

Минэнерго ожидает рост экспорта электроэнергии в Монголию и Китай

Минэнерго прогнозирует рост поставок электроэнергии из России в Китай и Монголию на 19-20%, сообщил на ВЭФ министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:22

2022-09-07T14:22

2022-09-07T14:36

экономика

цены на нефть

николай шульгинов

монголия

китай

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минэнерго прогнозирует рост поставок электроэнергии из России в Китай и Монголию на 19-20%, сообщил на ВЭФ министр энергетики Николай Шульгинов."Экспорт электроэнергии по итогам года в восточном направлении (Китай, Монголия) вырастет на 19-20%, идет увеличение поставок. Ожидаем порядка 5,2 миллиарда кВт.ч по году.", - сказал он журналистам.Ранее Минэнерго сообщило, что Шульгинов и министр энергетики Монголии обсудили совместную работу по модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Кроме того, в прошлом году стороны провели мероприятия по увеличению на 40% пропускной способности экспортной ЛЭП в Монголию.Говоря об общем российском экспорте электроэнергии министр отметил, что в целом по году объемы снизятся, поскольку поставки в страны Балтии, Финляндии, на Украину уменьшились.При этом в июне, выступая на ПМЭФ, Шульгинов заявлял, что экспорт электроэнергии из РФ в 2022 году снизится до 18 миллиардов кВт.ч. В 2021 году показатель, по данным "Интер РАО", составил 21,77 миллиарда кВт.ч.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/elektrichestvo-1815135417.html

https://ria.ru/20220906/akkuyu-1814819428.html

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экономика, цены на нефть, николай шульгинов, монголия, китай, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет