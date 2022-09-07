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Минэнерго ожидает рост экспорта электроэнергии в Монголию и Китай - РИА Новости, 07.09.2022
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Минэнерго ожидает рост экспорта электроэнергии в Монголию и Китай
Минэнерго ожидает рост экспорта электроэнергии в Монголию и Китай - РИА Новости, 07.09.2022
Минэнерго ожидает рост экспорта электроэнергии в Монголию и Китай
Минэнерго прогнозирует рост поставок электроэнергии из России в Китай и Монголию на 19-20%, сообщил на ВЭФ министр энергетики Николай Шульгинов. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:22
2022-09-07T14:36
экономика
цены на нефть
николай шульгинов
монголия
китай
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минэнерго прогнозирует рост поставок электроэнергии из России в Китай и Монголию на 19-20%, сообщил на ВЭФ министр энергетики Николай Шульгинов."Экспорт электроэнергии по итогам года в восточном направлении (Китай, Монголия) вырастет на 19-20%, идет увеличение поставок. Ожидаем порядка 5,2 миллиарда кВт.ч по году.", - сказал он журналистам.Ранее Минэнерго сообщило, что Шульгинов и министр энергетики Монголии обсудили совместную работу по модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Кроме того, в прошлом году стороны провели мероприятия по увеличению на 40% пропускной способности экспортной ЛЭП в Монголию.Говоря об общем российском экспорте электроэнергии министр отметил, что в целом по году объемы снизятся, поскольку поставки в страны Балтии, Финляндии, на Украину уменьшились.При этом в июне, выступая на ПМЭФ, Шульгинов заявлял, что экспорт электроэнергии из РФ в 2022 году снизится до 18 миллиардов кВт.ч. В 2021 году показатель, по данным "Интер РАО", составил 21,77 миллиарда кВт.ч.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/elektrichestvo-1815135417.html
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экономика, цены на нефть, николай шульгинов, монголия, китай, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Цены на нефть, Николай Шульгинов, Монголия, Китай, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет
14:22 07.09.2022 (обновлено: 14:36 07.09.2022)
 
Минэнерго ожидает рост экспорта электроэнергии в Монголию и Китай

Минэнерго ожидает рост экспорта электроэнергии в Монголию и Китай на 19-20 процентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минэнерго прогнозирует рост поставок электроэнергии из России в Китай и Монголию на 19-20%, сообщил на ВЭФ министр энергетики Николай Шульгинов.
"Экспорт электроэнергии по итогам года в восточном направлении (Китай, Монголия) вырастет на 19-20%, идет увеличение поставок. Ожидаем порядка 5,2 миллиарда кВт.ч по году.", - сказал он журналистам.
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Ранее Минэнерго сообщило, что Шульгинов и министр энергетики Монголии обсудили совместную работу по модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Кроме того, в прошлом году стороны провели мероприятия по увеличению на 40% пропускной способности экспортной ЛЭП в Монголию.
Говоря об общем российском экспорте электроэнергии министр отметил, что в целом по году объемы снизятся, поскольку поставки в страны Балтии, Финляндии, на Украину уменьшились.
При этом в июне, выступая на ПМЭФ, Шульгинов заявлял, что экспорт электроэнергии из РФ в 2022 году снизится до 18 миллиардов кВт.ч. В 2021 году показатель, по данным "Интер РАО", составил 21,77 миллиарда кВт.ч.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ЭкономикаЦены на нефтьНиколай ШульгиновМонголияКитайРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дальневосточный федеральный университет
 
 
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