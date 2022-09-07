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Экспорт товаров из США в Россию вырос до 82,5 миллиона долларов
Экспорт товаров из США в Россию вырос до 82,5 миллиона долларов - РИА Новости, 07.09.2022
Экспорт товаров из США в Россию вырос до 82,5 миллиона долларов
Экспорт товаров из США в Россию по итогам июля вырос после четырех месяцев непрерывного снижения - до 82,5 миллиона долларов с 58 миллионов в июне, сообщило... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:21
2022-09-07T18:21
2022-09-07T18:21
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Экспорт товаров из США в Россию по итогам июля вырос после четырех месяцев непрерывного снижения - до 82,5 миллиона долларов с 58 миллионов в июне, сообщило американское бюро статистики.Импорт из России в США продолжил сокращаться, составив 484,8 миллиона долларов против 661,1 миллиона месяцем ранее.Отрицательный баланс внешней торговли США с Россией за июль составил 402,3 миллиона долларов, в то время как в июне он оценивался в 603,1 миллиона.Всего с января по июль США экспортировали в Россию товаров на 1,3 миллиарда долларов, а объем товарного импорта России в США за тот же период составил 11,64 миллиарда долларов.
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экономика, сша, россия, цены на нефть
Экономика, США, Россия, Цены на нефть
Экспорт товаров из США в Россию вырос до 82,5 миллиона долларов
Экспорт товаров из США в Россию в июле вырос до 82,5 миллиона долларов
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Экспорт товаров из США в Россию по итогам июля вырос после четырех месяцев непрерывного снижения - до 82,5 миллиона долларов с 58 миллионов в июне, сообщило американское бюро статистики.
Импорт из России в США продолжил сокращаться, составив 484,8 миллиона долларов против 661,1 миллиона месяцем ранее.
Отрицательный баланс внешней торговли США с Россией за июль составил 402,3 миллиона долларов, в то время как в июне он оценивался в 603,1 миллиона.
Всего с января по июль США экспортировали в Россию товаров на 1,3 миллиарда долларов, а объем товарного импорта России в США за тот же период составил 11,64 миллиарда долларов.