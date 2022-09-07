19:36 07.09.2022 (обновлено: 20:26 07.09.2022)
Мишустин поручил доработать экономическую политику в условиях санкций
Мишустин поручил доработать решения по экономической политике в условиях санкций
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил доработать решения по основным направлениям экономической политики в условиях санкций, сообщила пресс-служба правительства.
"Председатель правительства Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать ключевые стратегические решения по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления", — говорится в заявлении.
Отмечается, что в результате должна быть разработана обновленная социально-экономическая модель развития страны как на короткий, так и на длительный период. Она также будет содержать решения для сохранения условий повышения уровня и качества жизни граждан, устойчивого экономического роста и обеспечения технологического суверенитета.
Как уточнили в пресс-службе, проект доклада — завершающий этап работы, которую правительство вело с июня во время отраслевых стратегических сессий. В ней участвовали федеральные министерства и ведомства, Банк России, представители регионов и общественных организаций, бизнесмены и эксперты.
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В рамках подготовки финальной версии доклада Минэкономразвитию, отвечающему за систематизацию предложений, вместе с федеральными министерствами и ведомствами было поручено учесть все замечания и решения, принятые по итогам прошедших сессий, в том числе в сфере научно-технологического развития и импортозамещения, сельского хозяйства, транспорта, строительства, энергетики и социальной сферы, добавили в ведомстве.
"Инициативы также должны быть детализированы в территориальном разрезе, особенно в части развития региональной инфраструктуры", — подчеркивается в сообщении.
Отдельный пункт поручений касается необходимости связать предлагаемые решения с показателями национальных целей развития на период до 2030 года, их интеграции в бюджетные проектировки на 2023-2025 годы и Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года, а также в плановый период 2030 года. Этим Минэкономразвития должно заняться вместе с Минфином.
Проект финального доклада после рассмотрения правительством будет направлен президенту.