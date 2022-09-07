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Мишустин поручил доработать экономическую политику в условиях санкций - РИА Новости, 07.09.2022
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Мишустин поручил доработать экономическую политику в условиях санкций
Мишустин поручил доработать экономическую политику в условиях санкций - РИА Новости, 07.09.2022
Мишустин поручил доработать экономическую политику в условиях санкций
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил доработать решения по основным направлениям экономической политики в условиях санкций, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:36
2022-09-07T20:26
экономика
михаил мишустин
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил доработать решения по основным направлениям экономической политики в условиях санкций, сообщила пресс-служба правительства."Председатель правительства Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать ключевые стратегические решения по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления", — говорится в заявлении.Отмечается, что в результате должна быть разработана обновленная социально-экономическая модель развития страны как на короткий, так и на длительный период. Она также будет содержать решения для сохранения условий повышения уровня и качества жизни граждан, устойчивого экономического роста и обеспечения технологического суверенитета.Как уточнили в пресс-службе, проект доклада — завершающий этап работы, которую правительство вело с июня во время отраслевых стратегических сессий. В ней участвовали федеральные министерства и ведомства, Банк России, представители регионов и общественных организаций, бизнесмены и эксперты.В рамках подготовки финальной версии доклада Минэкономразвитию, отвечающему за систематизацию предложений, вместе с федеральными министерствами и ведомствами было поручено учесть все замечания и решения, принятые по итогам прошедших сессий, в том числе в сфере научно-технологического развития и импортозамещения, сельского хозяйства, транспорта, строительства, энергетики и социальной сферы, добавили в ведомстве."Инициативы также должны быть детализированы в территориальном разрезе, особенно в части развития региональной инфраструктуры", — подчеркивается в сообщении.Отдельный пункт поручений касается необходимости связать предлагаемые решения с показателями национальных целей развития на период до 2030 года, их интеграции в бюджетные проектировки на 2023-2025 годы и Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года, а также в плановый период 2030 года. Этим Минэкономразвития должно заняться вместе с Минфином.Проект финального доклада после рассмотрения правительством будет направлен президенту.
https://ria.ru/20220906/ekonomika-1814797448.html
https://ria.ru/20220830/ekonomika-1813151220.html
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экономика, михаил мишустин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
19:36 07.09.2022 (обновлено: 20:26 07.09.2022)
 
Мишустин поручил доработать экономическую политику в условиях санкций

Мишустин поручил доработать решения по экономической политике в условиях санкций

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил доработать решения по основным направлениям экономической политики в условиях санкций, сообщила пресс-служба правительства.
"Председатель правительства Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать ключевые стратегические решения по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в пресс-службе, проект доклада — завершающий этап работы, которую правительство вело с июня во время отраслевых стратегических сессий. В ней участвовали федеральные министерства и ведомства, Банк России, представители регионов и общественных организаций, бизнесмены и эксперты.
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В рамках подготовки финальной версии доклада Минэкономразвитию, отвечающему за систематизацию предложений, вместе с федеральными министерствами и ведомствами было поручено учесть все замечания и решения, принятые по итогам прошедших сессий, в том числе в сфере научно-технологического развития и импортозамещения, сельского хозяйства, транспорта, строительства, энергетики и социальной сферы, добавили в ведомстве.
"Инициативы также должны быть детализированы в территориальном разрезе, особенно в части развития региональной инфраструктуры", — подчеркивается в сообщении.
Отдельный пункт поручений касается необходимости связать предлагаемые решения с показателями национальных целей развития на период до 2030 года, их интеграции в бюджетные проектировки на 2023-2025 годы и Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года, а также в плановый период 2030 года. Этим Минэкономразвития должно заняться вместе с Минфином.
Проект финального доклада после рассмотрения правительством будет направлен президенту.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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