https://ria.ru/20220907/ekonomika-1815256536.html

Мишустин поручил доработать экономическую политику в условиях санкций

Мишустин поручил доработать экономическую политику в условиях санкций - РИА Новости, 07.09.2022

Мишустин поручил доработать экономическую политику в условиях санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил доработать решения по основным направлениям экономической политики в условиях санкций, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:36

2022-09-07T19:36

2022-09-07T20:26

экономика

михаил мишустин

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814460186_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_1cbc9a2325af4eb1175684a0fe90f04b.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил доработать решения по основным направлениям экономической политики в условиях санкций, сообщила пресс-служба правительства."Председатель правительства Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать ключевые стратегические решения по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления", — говорится в заявлении.Отмечается, что в результате должна быть разработана обновленная социально-экономическая модель развития страны как на короткий, так и на длительный период. Она также будет содержать решения для сохранения условий повышения уровня и качества жизни граждан, устойчивого экономического роста и обеспечения технологического суверенитета.Как уточнили в пресс-службе, проект доклада — завершающий этап работы, которую правительство вело с июня во время отраслевых стратегических сессий. В ней участвовали федеральные министерства и ведомства, Банк России, представители регионов и общественных организаций, бизнесмены и эксперты.В рамках подготовки финальной версии доклада Минэкономразвитию, отвечающему за систематизацию предложений, вместе с федеральными министерствами и ведомствами было поручено учесть все замечания и решения, принятые по итогам прошедших сессий, в том числе в сфере научно-технологического развития и импортозамещения, сельского хозяйства, транспорта, строительства, энергетики и социальной сферы, добавили в ведомстве."Инициативы также должны быть детализированы в территориальном разрезе, особенно в части развития региональной инфраструктуры", — подчеркивается в сообщении.Отдельный пункт поручений касается необходимости связать предлагаемые решения с показателями национальных целей развития на период до 2030 года, их интеграции в бюджетные проектировки на 2023-2025 годы и Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года, а также в плановый период 2030 года. Этим Минэкономразвития должно заняться вместе с Минфином.Проект финального доклада после рассмотрения правительством будет направлен президенту.

https://ria.ru/20220906/ekonomika-1814797448.html

https://ria.ru/20220830/ekonomika-1813151220.html

https://ria.ru/20220820/ekonomika-1810944379.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, михаил мишустин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)