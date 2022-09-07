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Китайские власти отметили стрессоустойчивость российской экономики - РИА Новости, 07.09.2022
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Китайские власти отметили стрессоустойчивость российской экономики
Китайские власти отметили стрессоустойчивость российской экономики - РИА Новости, 07.09.2022
Китайские власти отметили стрессоустойчивость российской экономики
Экономика России продемонстрировала стрессоустойчивость и не была "раздавлена" жесткими санкциями США и их сателлитов, а, напротив, быстро стабилизовалась,... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:17
2022-09-07T12:53
экономика
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владивосток
китай
ли чжаньшу
сша
всекитайское собрание народных представителей
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Экономика России продемонстрировала стрессоустойчивость и не была "раздавлена" жесткими санкциями США и их сателлитов, а, напротив, быстро стабилизовалась, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу."С удовлетворением отмечаем, что под руководством президента Путина экономика России не была раздавлена жесткими санкциями США и их сателлитов. За весьма короткое время она стабилизировалась и продемонстрировала стрессоустойчивость", — сказал Ли Чшаньжу на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), владивосток, китай, ли чжаньшу, сша, всекитайское собрание народных представителей
Экономика, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владивосток, Китай, Ли Чжаньшу, США, Всекитайское собрание народных представителей
12:17 07.09.2022 (обновлено: 12:53 07.09.2022)
 
Китайские власти отметили стрессоустойчивость российской экономики

Спикер парламента КНР Ли Чжаньшу: США не смогли раздавить санкциями экономику России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПредседатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Экономика России продемонстрировала стрессоустойчивость и не была "раздавлена" жесткими санкциями США и их сателлитов, а, напротив, быстро стабилизовалась, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
"С удовлетворением отмечаем, что под руководством президента Путина экономика России не была раздавлена жесткими санкциями США и их сателлитов. За весьма короткое время она стабилизировалась и продемонстрировала стрессоустойчивость", — сказал Ли Чшаньжу на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВладивостокКитайЛи ЧжаньшуСШАВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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