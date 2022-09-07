https://ria.ru/20220907/ekonomika-1815086284.html

Китайские власти отметили стрессоустойчивость российской экономики

Китайские власти отметили стрессоустойчивость российской экономики - РИА Новости, 07.09.2022

Китайские власти отметили стрессоустойчивость российской экономики

Экономика России продемонстрировала стрессоустойчивость и не была "раздавлена" жесткими санкциями США и их сателлитов, а, напротив, быстро стабилизовалась,... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:17

2022-09-07T12:17

2022-09-07T12:53

экономика

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

владивосток

китай

ли чжаньшу

сша

всекитайское собрание народных представителей

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Экономика России продемонстрировала стрессоустойчивость и не была "раздавлена" жесткими санкциями США и их сателлитов, а, напротив, быстро стабилизовалась, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу."С удовлетворением отмечаем, что под руководством президента Путина экономика России не была раздавлена жесткими санкциями США и их сателлитов. За весьма короткое время она стабилизировалась и продемонстрировала стрессоустойчивость", — сказал Ли Чшаньжу на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220726/prognoz-1805106373.html

россия

владивосток

китай

сша

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), владивосток, китай, ли чжаньшу, сша, всекитайское собрание народных представителей