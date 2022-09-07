12:17 07.09.2022 (обновлено: 12:53 07.09.2022)
Китайские власти отметили стрессоустойчивость российской экономики
Спикер парламента КНР Ли Чжаньшу: США не смогли раздавить санкциями экономику России
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПредседатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Экономика России продемонстрировала стрессоустойчивость и не была "раздавлена" жесткими санкциями США и их сателлитов, а, напротив, быстро стабилизовалась, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
"С удовлетворением отмечаем, что под руководством президента Путина экономика России не была раздавлена жесткими санкциями США и их сателлитов. За весьма короткое время она стабилизировалась и продемонстрировала стрессоустойчивость", — сказал Ли Чшаньжу на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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