https://ria.ru/20220907/ekonomika-1815084267.html
Путин: нарушение экономических законов бумерангом возвращается назад
Путин: нарушение экономических законов бумерангом возвращается назад - РИА Новости, 07.09.2022
Путин: нарушение экономических законов бумерангом возвращается назад
Президент РФ Владимир Путин, говоря о решениях Запада в энергетике, заявил, что нельзя наносить ущерб экономическим законам, все возвращается бумерангом. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:13
2022-09-07T12:13
2022-09-07T12:24
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
экономика
владимир путин
европа
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815042719_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_b6ca6d9064e9fb11464f7e934f0fa085.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о решениях Запада в энергетике, заявил, что нельзя наносить ущерб экономическим законам, все возвращается бумерангом."Нельзя наносить ущерба объективным экономическим законам. Бумерангом все вернется назад ", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).По его словам, "везде так происходит, в экономиках по-другому не сделать".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/evropa-1815067024.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815042719_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1769af46b32d33c136959c70ad6fc465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика, владимир путин, европа, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Экономика, Владимир Путин, Европа, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
12:13 07.09.2022 (обновлено: 12:24 07.09.2022)
Путин: нарушение экономических законов бумерангом возвращается назад
Путин: нельзя наносить ущерб экономическим законам, бумерангом все возвращается назад