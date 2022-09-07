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Путин: нарушение экономических законов бумерангом возвращается назад - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин: нарушение экономических законов бумерангом возвращается назад
Путин: нарушение экономических законов бумерангом возвращается назад - РИА Новости, 07.09.2022
Путин: нарушение экономических законов бумерангом возвращается назад
Президент РФ Владимир Путин, говоря о решениях Запада в энергетике, заявил, что нельзя наносить ущерб экономическим законам, все возвращается бумерангом. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:13
2022-09-07T12:24
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
экономика
владимир путин
европа
восточный экономический форум (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о решениях Запада в энергетике, заявил, что нельзя наносить ущерб экономическим законам, все возвращается бумерангом."Нельзя наносить ущерба объективным экономическим законам. Бумерангом все вернется назад ", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).По его словам, "везде так происходит, в экономиках по-другому не сделать".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика, владимир путин, европа, восточный экономический форум (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Экономика, Владимир Путин, Европа, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
12:13 07.09.2022 (обновлено: 12:24 07.09.2022)
 
Путин: нарушение экономических законов бумерангом возвращается назад

Путин: нельзя наносить ущерб экономическим законам, бумерангом все возвращается назад

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о решениях Запада в энергетике, заявил, что нельзя наносить ущерб экономическим законам, все возвращается бумерангом.
"Нельзя наносить ущерба объективным экономическим законам. Бумерангом все вернется назад ", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, "везде так происходит, в экономиках по-другому не сделать".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
11:11
Путин рассказал, кто виноват в ситуации, сложившейся на европейских рынках
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ЭкономикаВладимир ПутинЕвропаВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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