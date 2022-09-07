https://ria.ru/20220907/ekonomika-1815084267.html

Путин: нарушение экономических законов бумерангом возвращается назад

Путин: нарушение экономических законов бумерангом возвращается назад - РИА Новости, 07.09.2022

Путин: нарушение экономических законов бумерангом возвращается назад

Президент РФ Владимир Путин, говоря о решениях Запада в энергетике, заявил, что нельзя наносить ущерб экономическим законам, все возвращается бумерангом. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:13

2022-09-07T12:13

2022-09-07T12:24

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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владимир путин

европа

восточный экономический форум (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о решениях Запада в энергетике, заявил, что нельзя наносить ущерб экономическим законам, все возвращается бумерангом."Нельзя наносить ущерба объективным экономическим законам. Бумерангом все вернется назад ", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).По его словам, "везде так происходит, в экономиках по-другому не сделать".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/evropa-1815067024.html

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Ольга Фомченкова

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