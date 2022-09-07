https://ria.ru/20220907/ekonomika-1815078333.html
Пик самой сложной ситуации в экономике пройден, заявил Путин
Пик самой сложной ситуации в экономике пройден, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Пик самой сложной ситуации в экономике пройден, заявил Путин
Пик самой сложной ситуации в экономике России пройден, так считают и в правительстве, и в администрации президента, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:55
2022-09-07T11:55
2022-09-07T12:08
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815046171_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_8cd7f469d5ef352c3e1f37f8d58af3ff.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Пик самой сложной ситуации в экономике России пройден, так считают и в правительстве, и в администрации президента, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы считаем и в правительстве, и администрации президента, наши эксперты считают, что пик самой сложной ситуации у нас пройден, ситуация нормализуется. Об этом говорят и макроэкономические показатели", - сказал Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/vvp-1814993234.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815046171_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ed9e7a6307486b63ab843df7265d141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика, владимир путин, россия
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Экономика, Владимир Путин, Россия
11:55 07.09.2022 (обновлено: 12:08 07.09.2022)
Пик самой сложной ситуации в экономике пройден, заявил Путин
Путин заявил, что Россия прошла пик самой сложной ситуации в экономике