https://ria.ru/20220907/ekonomika-1815078333.html

Пик самой сложной ситуации в экономике пройден, заявил Путин

Пик самой сложной ситуации в экономике пройден, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Пик самой сложной ситуации в экономике пройден, заявил Путин

Пик самой сложной ситуации в экономике России пройден, так считают и в правительстве, и в администрации президента, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:55

2022-09-07T11:55

2022-09-07T12:08

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

экономика

владимир путин

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Пик самой сложной ситуации в экономике России пройден, так считают и в правительстве, и в администрации президента, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы считаем и в правительстве, и администрации президента, наши эксперты считают, что пик самой сложной ситуации у нас пройден, ситуация нормализуется. Об этом говорят и макроэкономические показатели", - сказал Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика, владимир путин, россия