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Хабенский в "Огне" и Земля будущего: о чем нас предупреждают эко-драмы - РИА Новости, 07.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220907/ekologiya-1814741749.html
Хабенский в "Огне" и Земля будущего: о чем нас предупреждают эко-драмы
Хабенский в "Огне" и Земля будущего: о чем нас предупреждают эко-драмы - РИА Новости, 07.09.2022
Хабенский в "Огне" и Земля будущего: о чем нас предупреждают эко-драмы
Засуха, пожары, загрязнение воздуха – режиссеры умеют перенести экологические проблемы на экран не просто нескучно, но даже захватывающе. В Международный день... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T06:00
2022-09-07T06:00
культура
земля
константин хабенский
джулия робертс
стивен содерберг
экология
природа
кино и сериалы
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Тимур Мусин. Засуха, пожары, загрязнение воздуха – режиссеры умеют перенести экологические проблемы на экран не просто нескучно, но даже захватывающе. В Международный день чистого воздуха для голубого неба, 7 сентября, вспомним фильмы, которые прямо или метафорически наводят на мысль о защите окружающей среды — в материале РИА Новости.Человек и стихияСюжет картины "Огонь" с Константином Хабенским напоминает о событиях лета 2010 года. Пожарный со стажем Алексей Соколов собирается оставить профессию и уйти на покой. Но охватившая Карелию стихия меняет его планы.У героя нет выбора, кроме как вернуться на службу и отработать последнюю и, возможно, самую опасную, смену в своей жизни. Добавляет напряжения и то, что он вынужден взять в свою бригаду молодого человека своей дочери. В ленте показаны в том числе реальные кадры лесных пожаров в Красноярском крае. Натуралистичные декорации создали из специально закупленных спиленных деревьев.Человек против корпорацииВ основу оскароносного байопика Стивена Содерберга "Эрин Брокович" легла реальная история: женщина из американской глубинки восстает против крупной фирмы, отравляющей местных жителей канцерогенными отходами. Главная героиня (Джулия Робертс) проходит путь от безработной матери-одиночки до влиятельной защитницы окружающей среды. Ей удается отстоять права сотен граждан, несмотря на отсутствие юридического образования.Такое кинопогружение в быт активистки — и одновременно обычной матери с очень человеческими заботами — показывает, как экоповестку может изменить каждый из нас.Робот против мусораСоздатели мультфильма "ВАЛЛ-И" поместили историю доброго робота-мусорщика в серьезный экологический контекст.Здесь изображен постапокалиптический мир, в котором людям пришлось покинуть планету и обосноваться на космических кораблях. В то же время на Земле, непригодной для жизни из-за огромного количества неперерабатываемых отходов, обитают утилизирующие их роботы. И в одном из них пробуждается сознание.Другой персонаж – ЕВА, робот-исследователь, ее цель – обнаружить растительность. По мере того, как герои решают проблемы планетарного масштаба, в них зарождается все больше человеческого. В частности, чувства друг к другу.Не обошлось и без отсылок к другому произведению, "Космической одиссее 2001" 1968 года: в сцене, где капитан пытается разобраться с бортовым компьютером под аккомпанемент Штрауса.В поисках выходаЕще одна межпланетарная картина — "Интерстеллар". Здесь Кристофер Нолан изобразил Землю недалекого будущего, в 2067 году, когда жизни угрожают песчаные бури и массовый неурожай. Единственная культура, которая способна вырасти в этих условиях — кукуруза.Человечеству остается надеяться только на колонизацию планет в других галактиках.При проработке спецэффектов сценаристы отталкивались от исследований американского физика и астронома Кипа Торна. Научно-фантастическая работа Нолана заставляет как задуматься о будущем нашего биологического вида, так и переосмыслить природу пространства и времени.Лучше всего главную идею киноленты отражает строчка из стихотворения британского поэта Дилана Томаса "не уходи смиренно в сумрак вечный тьмы". В ней говорится о волевом стремлении человека, находящегося на последнем рубеже, к свету и жизни.Бунт климатаЧто произойдет, если не обращать внимание на глобальное потепление? Классический пример жанра катастрофы, "Послезавтра", раскручивает этот сценарий на максимум. Одна часть света страдает от засухи, а другая — от неукротимой водной стихии.Главный герой – ученый-климатолог, который стремится остановить неизбежное. Параллельно он ищет своего пропавшего сына в заледеневшем Нью-Йорке.Авторы формулируют весьма прямолинейное предостережение: вот такие последствия вас ждут, если вы задумаетесь о судьбе природы слишком поздно.Неудачная попытка"Сквозь снег" не снискал успеха в прокате, но смог занять достойную нишу позже. Здесь известный по оскароносным "Паразитам" корейский режиссер Пон Чжун-Хо осмысляет проблему классового неравенства.Попытка группы ученых предотвратить глобальное потепление обернулась трагедией. Выжившие мчатся на последнем поезде, курсирующем по кругосветной железной дороге. Ближе к началу располагается элита, а в хвосте сидят угнетаемые классы, трудящиеся во благо богатых. Молодой мужчина, недовольный несправедливым строем, решается изменить эту систему.Мрачный и откровенный фильм – ответ на вопрос, который все боятся себе задать: что будет дальше?
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земля, константин хабенский, джулия робертс, стивен содерберг, экология, природа, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Земля, Константин Хабенский, Джулия Робертс, Стивен Содерберг, Экология, природа, Кино и сериалы, что посмотреть
06:00 07.09.2022
 

Хабенский в "Огне" и Земля будущего: о чем нас предупреждают эко-драмы

© Legendary Pictures (2014)Кадр из фильма "Интерстеллар"
Кадр из фильма Интерстеллар
© Legendary Pictures (2014)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Тимур Мусин. Засуха, пожары, загрязнение воздуха – режиссеры умеют перенести экологические проблемы на экран не просто нескучно, но даже захватывающе. В Международный день чистого воздуха для голубого неба, 7 сентября, вспомним фильмы, которые прямо или метафорически наводят на мысль о защите окружающей среды — в материале РИА Новости.

Человек и стихия

Сюжет картины "Огонь" с Константином Хабенским напоминает о событиях лета 2010 года. Пожарный со стажем Алексей Соколов собирается оставить профессию и уйти на покой. Но охватившая Карелию стихия меняет его планы.
© Студия Тритэ (2020)Кадр из фильма "Огонь"
Кадр из фильма Огонь
© Студия Тритэ (2020)
Кадр из фильма "Огонь"
У героя нет выбора, кроме как вернуться на службу и отработать последнюю и, возможно, самую опасную, смену в своей жизни. Добавляет напряжения и то, что он вынужден взять в свою бригаду молодого человека своей дочери.
В ленте показаны в том числе реальные кадры лесных пожаров в Красноярском крае. Натуралистичные декорации создали из специально закупленных спиленных деревьев.
© Студия Тритэ (2020)

Константин Хабенский в фильме "Огонь"

Кадр из фильма Огонь
1 из 3

Константин Хабенский в фильме "Огонь"

© Студия Тритэ (2020)
© Студия Тритэ (2020)Кадр из фильма "Огонь"
Кадр из фильма Огонь
2 из 3
Кадр из фильма "Огонь"
© Студия Тритэ (2020)
© Студия Тритэ (2020)

Герои фильма "Огонь"

Кадр из фильма Огонь
3 из 3

Герои фильма "Огонь"

© Студия Тритэ (2020)
1 из 3

Константин Хабенский в фильме "Огонь"

© Студия Тритэ (2020)
2 из 3
Кадр из фильма "Огонь"
© Студия Тритэ (2020)
3 из 3

Герои фильма "Огонь"

© Студия Тритэ (2020)

Человек против корпорации

В основу оскароносного байопика Стивена Содерберга "Эрин Брокович" легла реальная история: женщина из американской глубинки восстает против крупной фирмы, отравляющей местных жителей канцерогенными отходами.
© Jersey Films (2000)Кадр из фильма "Эрин Брокович"
Кадр из фильма Эрин Брокович
1 из 4
Кадр из фильма "Эрин Брокович"
© Jersey Films (2000)
© Jersey Films (2000)

Джулия Робертс в роли эко-активистки Эрин Брокович

Кадр из фильма Эрин Брокович
2 из 4

Джулия Робертс в роли эко-активистки Эрин Брокович

© Jersey Films (2000)
© Jersey Films (2000)

"Эрин Брокович"

Кадр из фильма Эрин Брокович
3 из 4

"Эрин Брокович"

© Jersey Films (2000)
© Jersey Films (2000)

Сцена из фильма "Эрин Брокович"

Кадр из фильма Эрин Брокович
4 из 4

Сцена из фильма "Эрин Брокович"

© Jersey Films (2000)
1 из 4
Кадр из фильма "Эрин Брокович"
© Jersey Films (2000)
2 из 4

Джулия Робертс в роли эко-активистки Эрин Брокович

© Jersey Films (2000)
3 из 4

"Эрин Брокович"

© Jersey Films (2000)
4 из 4

Сцена из фильма "Эрин Брокович"

© Jersey Films (2000)
Главная героиня (Джулия Робертс) проходит путь от безработной матери-одиночки до влиятельной защитницы окружающей среды. Ей удается отстоять права сотен граждан, несмотря на отсутствие юридического образования.
Такое кинопогружение в быт активистки — и одновременно обычной матери с очень человеческими заботами — показывает, как экоповестку может изменить каждый из нас.

Робот против мусора

Создатели мультфильма "ВАЛЛ-И" поместили историю доброго робота-мусорщика в серьезный экологический контекст.
© Pixar Animation Studios (2008)Кадр из фильма "ВАЛЛ-И"
Кадр из фильма ВАЛЛ-И
© Pixar Animation Studios (2008)
Кадр из фильма "ВАЛЛ-И"
Здесь изображен постапокалиптический мир, в котором людям пришлось покинуть планету и обосноваться на космических кораблях. В то же время на Земле, непригодной для жизни из-за огромного количества неперерабатываемых отходов, обитают утилизирующие их роботы. И в одном из них пробуждается сознание.
© Pixar Animation Studios (2008)

Земля будущего в анимационном фильме "ВАЛЛ-И"

Кадр из фильма ВАЛЛ-И
1 из 4

Земля будущего в анимационном фильме "ВАЛЛ-И"

© Pixar Animation Studios (2008)
© Pixar Animation Studios (2008)

ЕВА в мультфильме "ВАЛЛ-И"

Кадр из фильма ВАЛЛ-И
2 из 4

ЕВА в мультфильме "ВАЛЛ-И"

© Pixar Animation Studios (2008)
© Pixar Animation Studios (2008)

ВАЛЛ-И и ЕВА

Кадр из фильма ВАЛЛ-И
3 из 4

ВАЛЛ-И и ЕВА

© Pixar Animation Studios (2008)
© Pixar Animation Studios (2008)

Робот ВАЛЛ-И

Кадр из фильма ВАЛЛ-И
4 из 4

Робот ВАЛЛ-И

© Pixar Animation Studios (2008)
1 из 4

Земля будущего в анимационном фильме "ВАЛЛ-И"

© Pixar Animation Studios (2008)
2 из 4

ЕВА в мультфильме "ВАЛЛ-И"

© Pixar Animation Studios (2008)
3 из 4

ВАЛЛ-И и ЕВА

© Pixar Animation Studios (2008)
4 из 4

Робот ВАЛЛ-И

© Pixar Animation Studios (2008)
Другой персонаж – ЕВА, робот-исследователь, ее цель – обнаружить растительность. По мере того, как герои решают проблемы планетарного масштаба, в них зарождается все больше человеческого. В частности, чувства друг к другу.
Не обошлось и без отсылок к другому произведению, "Космической одиссее 2001" 1968 года: в сцене, где капитан пытается разобраться с бортовым компьютером под аккомпанемент Штрауса.

В поисках выхода

Еще одна межпланетарная картина — "Интерстеллар". Здесь Кристофер Нолан изобразил Землю недалекого будущего, в 2067 году, когда жизни угрожают песчаные бури и массовый неурожай. Единственная культура, которая способна вырасти в этих условиях — кукуруза.
Человечеству остается надеяться только на колонизацию планет в других галактиках.
© Legendary Pictures (2014)Кадр из фильма "Интерстеллар"
Кадр из фильма Интерстеллар
© Legendary Pictures (2014)
Кадр из фильма "Интерстеллар"
При проработке спецэффектов сценаристы отталкивались от исследований американского физика и астронома Кипа Торна. Научно-фантастическая работа Нолана заставляет как задуматься о будущем нашего биологического вида, так и переосмыслить природу пространства и времени.
© Legendary Pictures (2014)Кадр из фильма "Интерстеллар"
Кадр из фильма Интерстеллар
1 из 2
Кадр из фильма "Интерстеллар"
© Legendary Pictures (2014)
© Legendary Pictures (2014)

Главный герой фильма "Интерстеллар"

Кадр из фильма Интерстеллар
2 из 2

Главный герой фильма "Интерстеллар"

© Legendary Pictures (2014)
1 из 2
Кадр из фильма "Интерстеллар"
© Legendary Pictures (2014)
2 из 2

Главный герой фильма "Интерстеллар"

© Legendary Pictures (2014)
Лучше всего главную идею киноленты отражает строчка из стихотворения британского поэта Дилана Томаса "не уходи смиренно в сумрак вечный тьмы". В ней говорится о волевом стремлении человека, находящегося на последнем рубеже, к свету и жизни.

Бунт климата

Что произойдет, если не обращать внимание на глобальное потепление? Классический пример жанра катастрофы, "Послезавтра", раскручивает этот сценарий на максимум. Одна часть света страдает от засухи, а другая — от неукротимой водной стихии.
Главный герой – ученый-климатолог, который стремится остановить неизбежное. Параллельно он ищет своего пропавшего сына в заледеневшем Нью-Йорке.
© 20th Century Fox Film Corporation (2004)Кадр из фильма "Послезавтра"
Кадр из фильма Послезавтра
1 из 3
Кадр из фильма "Послезавтра"
© 20th Century Fox Film Corporation (2004)
© 20th Century Fox Film Corporation (2004)

Герой фильма "Послезавтра"

Кадр из фильма Послезавтра
2 из 3

Герой фильма "Послезавтра"

© 20th Century Fox Film Corporation (2004)
© 20th Century Fox Film Corporation (2004)

Сцена из фильма "Послезавтра"

Кадр из фильма Послезавтра
3 из 3

Сцена из фильма "Послезавтра"

© 20th Century Fox Film Corporation (2004)
1 из 3
Кадр из фильма "Послезавтра"
© 20th Century Fox Film Corporation (2004)
2 из 3

Герой фильма "Послезавтра"

© 20th Century Fox Film Corporation (2004)
3 из 3

Сцена из фильма "Послезавтра"

© 20th Century Fox Film Corporation (2004)
Авторы формулируют весьма прямолинейное предостережение: вот такие последствия вас ждут, если вы задумаетесь о судьбе природы слишком поздно.

Неудачная попытка

"Сквозь снег" не снискал успеха в прокате, но смог занять достойную нишу позже. Здесь известный по оскароносным "Паразитам" корейский режиссер Пон Чжун-Хо осмысляет проблему классового неравенства.
© Union Investment Partners (2013)

Вечная зима в фильме "Сквозь снег"

Кадр из фильма Сквозь снег
1 из 2

Вечная зима в фильме "Сквозь снег"

© Union Investment Partners (2013)
© Union Investment Partners (2013)Кадр из фильма "Сквозь снег"
Кадр из фильма Сквозь снег
2 из 2
Кадр из фильма "Сквозь снег"
© Union Investment Partners (2013)
1 из 2

Вечная зима в фильме "Сквозь снег"

© Union Investment Partners (2013)
2 из 2
Кадр из фильма "Сквозь снег"
© Union Investment Partners (2013)
Попытка группы ученых предотвратить глобальное потепление обернулась трагедией. Выжившие мчатся на последнем поезде, курсирующем по кругосветной железной дороге. Ближе к началу располагается элита, а в хвосте сидят угнетаемые классы, трудящиеся во благо богатых. Молодой мужчина, недовольный несправедливым строем, решается изменить эту систему.
Мрачный и откровенный фильм – ответ на вопрос, который все боятся себе задать: что будет дальше?
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КультураЗемляКонстантин ХабенскийДжулия РобертсСтивен СодербергЭкологияприродаКино и сериалычто посмотреть
 
 
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