https://ria.ru/20220907/ekologiya-1814741749.html

Хабенский в "Огне" и Земля будущего: о чем нас предупреждают эко-драмы

Хабенский в "Огне" и Земля будущего: о чем нас предупреждают эко-драмы - РИА Новости, 07.09.2022

Хабенский в "Огне" и Земля будущего: о чем нас предупреждают эко-драмы

Засуха, пожары, загрязнение воздуха – режиссеры умеют перенести экологические проблемы на экран не просто нескучно, но даже захватывающе. В Международный день... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T06:00

2022-09-07T06:00

2022-09-07T06:00

культура

земля

константин хабенский

джулия робертс

стивен содерберг

экология

природа

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Тимур Мусин. Засуха, пожары, загрязнение воздуха – режиссеры умеют перенести экологические проблемы на экран не просто нескучно, но даже захватывающе. В Международный день чистого воздуха для голубого неба, 7 сентября, вспомним фильмы, которые прямо или метафорически наводят на мысль о защите окружающей среды — в материале РИА Новости.Человек и стихияСюжет картины "Огонь" с Константином Хабенским напоминает о событиях лета 2010 года. Пожарный со стажем Алексей Соколов собирается оставить профессию и уйти на покой. Но охватившая Карелию стихия меняет его планы.У героя нет выбора, кроме как вернуться на службу и отработать последнюю и, возможно, самую опасную, смену в своей жизни. Добавляет напряжения и то, что он вынужден взять в свою бригаду молодого человека своей дочери. В ленте показаны в том числе реальные кадры лесных пожаров в Красноярском крае. Натуралистичные декорации создали из специально закупленных спиленных деревьев.Человек против корпорацииВ основу оскароносного байопика Стивена Содерберга "Эрин Брокович" легла реальная история: женщина из американской глубинки восстает против крупной фирмы, отравляющей местных жителей канцерогенными отходами. Главная героиня (Джулия Робертс) проходит путь от безработной матери-одиночки до влиятельной защитницы окружающей среды. Ей удается отстоять права сотен граждан, несмотря на отсутствие юридического образования.Такое кинопогружение в быт активистки — и одновременно обычной матери с очень человеческими заботами — показывает, как экоповестку может изменить каждый из нас.Робот против мусораСоздатели мультфильма "ВАЛЛ-И" поместили историю доброго робота-мусорщика в серьезный экологический контекст.Здесь изображен постапокалиптический мир, в котором людям пришлось покинуть планету и обосноваться на космических кораблях. В то же время на Земле, непригодной для жизни из-за огромного количества неперерабатываемых отходов, обитают утилизирующие их роботы. И в одном из них пробуждается сознание.Другой персонаж – ЕВА, робот-исследователь, ее цель – обнаружить растительность. По мере того, как герои решают проблемы планетарного масштаба, в них зарождается все больше человеческого. В частности, чувства друг к другу.Не обошлось и без отсылок к другому произведению, "Космической одиссее 2001" 1968 года: в сцене, где капитан пытается разобраться с бортовым компьютером под аккомпанемент Штрауса.В поисках выходаЕще одна межпланетарная картина — "Интерстеллар". Здесь Кристофер Нолан изобразил Землю недалекого будущего, в 2067 году, когда жизни угрожают песчаные бури и массовый неурожай. Единственная культура, которая способна вырасти в этих условиях — кукуруза.Человечеству остается надеяться только на колонизацию планет в других галактиках.При проработке спецэффектов сценаристы отталкивались от исследований американского физика и астронома Кипа Торна. Научно-фантастическая работа Нолана заставляет как задуматься о будущем нашего биологического вида, так и переосмыслить природу пространства и времени.Лучше всего главную идею киноленты отражает строчка из стихотворения британского поэта Дилана Томаса "не уходи смиренно в сумрак вечный тьмы". В ней говорится о волевом стремлении человека, находящегося на последнем рубеже, к свету и жизни.Бунт климатаЧто произойдет, если не обращать внимание на глобальное потепление? Классический пример жанра катастрофы, "Послезавтра", раскручивает этот сценарий на максимум. Одна часть света страдает от засухи, а другая — от неукротимой водной стихии.Главный герой – ученый-климатолог, который стремится остановить неизбежное. Параллельно он ищет своего пропавшего сына в заледеневшем Нью-Йорке.Авторы формулируют весьма прямолинейное предостережение: вот такие последствия вас ждут, если вы задумаетесь о судьбе природы слишком поздно.Неудачная попытка"Сквозь снег" не снискал успеха в прокате, но смог занять достойную нишу позже. Здесь известный по оскароносным "Паразитам" корейский режиссер Пон Чжун-Хо осмысляет проблему классового неравенства.Попытка группы ученых предотвратить глобальное потепление обернулась трагедией. Выжившие мчатся на последнем поезде, курсирующем по кругосветной железной дороге. Ближе к началу располагается элита, а в хвосте сидят угнетаемые классы, трудящиеся во благо богатых. Молодой мужчина, недовольный несправедливым строем, решается изменить эту систему.Мрачный и откровенный фильм – ответ на вопрос, который все боятся себе задать: что будет дальше?

https://ria.ru/20220818/geografiya-1809965169.html

земля

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

земля, константин хабенский, джулия робертс, стивен содерберг, экология, природа, кино и сериалы, что посмотреть