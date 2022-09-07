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В ДТП на Кубани погибли два человека - РИА Новости, 07.09.2022
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В ДТП на Кубани погибли два человека
В ДТП на Кубани погибли два человека - РИА Новости, 07.09.2022
В ДТП на Кубани погибли два человека
Два водителя погибли на месте ДТП после столкновения грузового автомобиля, ГАЗели и легковой машины в Староминском районе на Кубани, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:49
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происшествия
группа газ
hyundai genesis
volvo ab
угибдд
староминский район
россия
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КРАСНОДАР, 7 сен – РИА Новости. Два водителя погибли на месте ДТП после столкновения грузового автомобиля, ГАЗели и легковой машины в Староминском районе на Кубани, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по региону.В среду утром в районе 183-километра автодороги "Краснодар-Ейск" произошло ДТП с участием трех машин. По предварительным данным, водитель автомобиля "ГАЗель" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Двигавшийся за Volvo водитель автомобиля Hyundai также столкнулся с грузовой машиной."Водители автомобилей Volvo и "ГАЗель" погибли на месте ДТП. Водитель автомобиля Hyundai не пострадал", - говорится в сообщении.Сейчас легковые автомобили объезжают этот участок по грунтовой дороге. Водители грузового транспорта должны выбрать альтернативные маршруты.
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происшествия, группа газ, hyundai genesis, volvo ab, угибдд, староминский район, россия, авто
Происшествия, Группа ГАЗ, Hyundai Genesis, Volvo AB, УГИБДД, Староминский район, Россия, Авто
14:49 07.09.2022
 
В ДТП на Кубани погибли два человека

МВД: на Кубани в ДТП с участием трех автомобилей погибли два человека

© Фото : пресс-служба ГИБДД КубаниНа месте ДТП с грузовиком, "ГАЗелью" и легковым автомобилем в Краснодарском крае. 7 сентября 2022
На месте ДТП с грузовиком, ГАЗелью и легковым автомобилем в Краснодарском крае. 7 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : пресс-служба ГИБДД Кубани
На месте ДТП с грузовиком, "ГАЗелью" и легковым автомобилем в Краснодарском крае. 7 сентября 2022
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 сен – РИА Новости. Два водителя погибли на месте ДТП после столкновения грузового автомобиля, ГАЗели и легковой машины в Староминском районе на Кубани, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по региону.
В среду утром в районе 183-километра автодороги "Краснодар-Ейск" произошло ДТП с участием трех машин. По предварительным данным, водитель автомобиля "ГАЗель" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Двигавшийся за Volvo водитель автомобиля Hyundai также столкнулся с грузовой машиной.
"Водители автомобилей Volvo и "ГАЗель" погибли на месте ДТП. Водитель автомобиля Hyundai не пострадал", - говорится в сообщении.
Сейчас легковые автомобили объезжают этот участок по грунтовой дороге. Водители грузового транспорта должны выбрать альтернативные маршруты.
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ПроисшествияГруппа ГАЗHyundai GenesisVolvo ABУГИБДДСтароминский районРоссияАвто
 
 
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