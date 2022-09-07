https://ria.ru/20220907/dtp-1815151712.html

В ДТП на Кубани погибли два человека

В ДТП на Кубани погибли два человека - РИА Новости, 07.09.2022

В ДТП на Кубани погибли два человека

Два водителя погибли на месте ДТП после столкновения грузового автомобиля, ГАЗели и легковой машины в Староминском районе на Кубани, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:49

2022-09-07T14:49

2022-09-07T14:49

происшествия

группа газ

hyundai genesis

volvo ab

угибдд

староминский район

россия

авто

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КРАСНОДАР, 7 сен – РИА Новости. Два водителя погибли на месте ДТП после столкновения грузового автомобиля, ГАЗели и легковой машины в Староминском районе на Кубани, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по региону.В среду утром в районе 183-километра автодороги "Краснодар-Ейск" произошло ДТП с участием трех машин. По предварительным данным, водитель автомобиля "ГАЗель" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Двигавшийся за Volvo водитель автомобиля Hyundai также столкнулся с грузовой машиной."Водители автомобилей Volvo и "ГАЗель" погибли на месте ДТП. Водитель автомобиля Hyundai не пострадал", - говорится в сообщении.Сейчас легковые автомобили объезжают этот участок по грунтовой дороге. Водители грузового транспорта должны выбрать альтернативные маршруты.

https://ria.ru/20220906/dtp-1814913508.html

староминский район

россия

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происшествия, группа газ, hyundai genesis, volvo ab, угибдд, староминский район, россия, авто