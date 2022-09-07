https://ria.ru/20220907/draka-1815279182.html
В Сочи установили личности участников массовой драки
В Сочи установили личности участников массовой драки - РИА Новости, 07.09.2022
В Сочи установили личности участников массовой драки
Сотрудники полиции в Сочи установили личности участников массовой потасовки, которая произошла днём в центре города, двое участников конфликта задержаны и... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T22:16
2022-09-07T22:16
2022-09-07T22:16
происшествия
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СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции в Сочи установили личности участников массовой потасовки, которая произошла днём в центре города, двое участников конфликта задержаны и привлечены к административной ответственности, остальных ищут, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, инцидент произошёл во вторник на улице Конституции. О драке в полицию сообщили очевидцы."Сотрудники полиции по горячим следам установили личности всех участников инцидента. Ими оказались приезжие из соседней республики и местные жители. В тот же день полицейские задержали двоих участников конфликта: жителей Сочи в возрасте 41 года и 39 лет. В настоящее время они привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание остальных участников драки.
https://ria.ru/20220907/cherep-1815259148.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
В Сочи установили личности участников массовой драки
Полиция установила личности участников массовой драки, которая произошла в центре Сочи