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В Сочи установили личности участников массовой драки - РИА Новости, 07.09.2022
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В Сочи установили личности участников массовой драки
В Сочи установили личности участников массовой драки - РИА Новости, 07.09.2022
В Сочи установили личности участников массовой драки
Сотрудники полиции в Сочи установили личности участников массовой потасовки, которая произошла днём в центре города, двое участников конфликта задержаны и... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T22:16
2022-09-07T22:16
происшествия
сочи
россия
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СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции в Сочи установили личности участников массовой потасовки, которая произошла днём в центре города, двое участников конфликта задержаны и привлечены к административной ответственности, остальных ищут, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, инцидент произошёл во вторник на улице Конституции. О драке в полицию сообщили очевидцы."Сотрудники полиции по горячим следам установили личности всех участников инцидента. Ими оказались приезжие из соседней республики и местные жители. В тот же день полицейские задержали двоих участников конфликта: жителей Сочи в возрасте 41 года и 39 лет. В настоящее время они привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание остальных участников драки.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
22:16 07.09.2022
 
В Сочи установили личности участников массовой драки

Полиция установила личности участников массовой драки, которая произошла в центре Сочи

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
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СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции в Сочи установили личности участников массовой потасовки, которая произошла днём в центре города, двое участников конфликта задержаны и привлечены к административной ответственности, остальных ищут, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, инцидент произошёл во вторник на улице Конституции. О драке в полицию сообщили очевидцы.
"Сотрудники полиции по горячим следам установили личности всех участников инцидента. Ими оказались приезжие из соседней республики и местные жители. В тот же день полицейские задержали двоих участников конфликта: жителей Сочи в возрасте 41 года и 39 лет. В настоящее время они привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание остальных участников драки.
Наручники - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский край
 
 
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