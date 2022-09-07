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Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 07.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/donetsk-1815273113.html
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 07.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 12 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T21:17
2022-09-07T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
владимир путин
петровский район
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ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 12 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:47 — н. п. Красногоровка — н. п. Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра; 18:50 — н. п. Красногоровка — н. п. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в заявлении.По данным оперативного штаба ДНР, в результате атаки украинских силовиков пострадал один мирный житель.Ранее в среду мэр столицы республики Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе из-за ударов украинской армии около двух тысяч абонентов оказались без электроснабжения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам главы государства, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк), владимир путин, петровский район, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк), Владимир Путин, Петровский район, Украина
21:17 07.09.2022 (обновлено: 22:00 07.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ трех районов Донецка

© AP Photo / Andrii MarienkoВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 12 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:47 — н. п. Красногоровка — н. п. Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра; 18:50 — н. п. Красногоровка — н. п. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в заявлении.
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По данным оперативного штаба ДНР, в результате атаки украинских силовиков пострадал один мирный житель.
Ранее в среду мэр столицы республики Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе из-за ударов украинской армии около двух тысяч абонентов оказались без электроснабжения.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам главы государства, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦККАлексей Кулемзин (Донецк)Владимир ПутинПетровский районУкраина
 
 
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