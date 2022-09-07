https://ria.ru/20220907/donetsk-1815273113.html

Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 07.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 12 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T21:17

2022-09-07T21:17

2022-09-07T22:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

владимир путин

петровский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812759433_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_17b3c303b82fb6007f915d446532e981.jpg

ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили по трем районам Донецка 12 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:47 — н. п. Красногоровка — н. п. Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра; 18:50 — н. п. Красногоровка — н. п. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в заявлении.По данным оперативного штаба ДНР, в результате атаки украинских силовиков пострадал один мирный житель.Ранее в среду мэр столицы республики Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе из-за ударов украинской армии около двух тысяч абонентов оказались без электроснабжения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам главы государства, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк), владимир путин, петровский район, украина