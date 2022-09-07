https://ria.ru/20220907/donetsk-1815238643.html

ВСУ за час трижды обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

ВСУ за час трижды обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 07.09.2022

ВСУ за час трижды обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Украинские войска трижды за час обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:31

2022-09-07T18:31

2022-09-07T18:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

куйбышевский район

украина

владимир путин

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ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Украинские войска трижды за час обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:05 — н.п. Первомайское — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра; 17:50 — н.п. Первомайское — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра; 17:45 — н.п. Белая Гора — н.п. Зайцево: выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра; 17:57 — н.п. Красногоровка — н.п. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в заявлении.Ранее в среду мэр столицы республики Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе из-за ударов украинской армии около двух тысяч абонентов оказались без электроснабжения. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам главы государства, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

украина

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, куйбышевский район, украина, владимир путин