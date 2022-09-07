https://ria.ru/20220907/donetsk-1815238643.html
ВСУ за час трижды обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
ВСУ за час трижды обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 07.09.2022
ВСУ за час трижды обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска трижды за час обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:31
2022-09-07T18:31
2022-09-07T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
куйбышевский район
украина
владимир путин
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ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Украинские войска трижды за час обстреляли Донецк, выпустив 11 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:05 — н.п. Первомайское — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра; 17:50 — н.п. Первомайское — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра; 17:45 — н.п. Белая Гора — н.п. Зайцево: выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра; 17:57 — н.п. Красногоровка — н.п. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в заявлении.Ранее в среду мэр столицы республики Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе из-за ударов украинской армии около двух тысяч абонентов оказались без электроснабжения. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам главы государства, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК, Куйбышевский район, Украина, Владимир Путин
18:31 07.09.2022 (обновлено: 18:51 07.09.2022)
ВСУ за час трижды обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
ВСУ за час трижды обстреляли Донецк и выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра