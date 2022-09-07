https://ria.ru/20220907/donbass-1815232474.html
В Донбассе можно провести голосование раньше ноября, заявил эксперт
В Донбассе можно провести голосование раньше ноября, заявил эксперт - РИА Новости, 07.09.2022
В Донбассе можно провести голосование раньше ноября, заявил эксперт
Можно провести всенародное голосование в Донбассе и на освобождённых территориях Украины и раньше Дня народного единства, если будет обеспечена безопасность... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:08
2022-09-07T18:08
2022-09-07T18:16
донбасс
украина
единая россия
михаил кузнецов (экс-губернатор)
андрей турчак
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Можно провести всенародное голосование в Донбассе и на освобождённых территориях Украины и раньше Дня народного единства, если будет обеспечена безопасность людей на избирательных участках, заявил РИА Новости руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил провести всенародное голосование в Донбассе и на освобождённых территориях Украины в День народного единства, 4 ноября."Я считаю, что День народного единства - прекрасный день, но главное, что, с учётом того, что мы имеем дело с противником, который не считается с людьми, не считается с человеческими жертвами и готов делать все для решения своих политических задач, самое главное, что мы должны сделать - это обеспечить безопасность людей на избирательных участках. Если ситуация такова, что безопасность людей будет обеспечена, я вообще считаю, что можно и раньше", - сказал Кузнецов.Он подчеркнул, что это вопрос безопасности проведения голосования."Их (волонтеров Народного фронта - ред.) общение с людьми говорит о том, что абсолютное большинство людей на Донбассе ждут только одного - когда у них появится юридическая возможность стать частью Российской Федерации. И это общее настроение, которое мы слышим везде. Поэтому я считаю, что все люди имеют право на самоопределение, и надо дать им возможность решать самим свою судьбу, как говорит наш президент", - добавил руководитель исполкома Народного фронта.В Донбассе есть полноценное региональное отделение Народного фронта, где все волонтеры - молодые люди, которым нет и 30 лет, уточнил Кузнецов.
https://ria.ru/20220907/referendum-1815206501.html
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донбасс, украина, единая россия, михаил кузнецов (экс-губернатор), андрей турчак, россия
Донбасс, Украина, Единая Россия, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Андрей Турчак, Россия
18:08 07.09.2022 (обновлено: 18:16 07.09.2022)
В Донбассе можно провести голосование раньше ноября, заявил эксперт
Руководитель исполкома Кузнецов: в Донбассе голосование можно провести раньше ноября
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Можно провести всенародное голосование в Донбассе и на освобождённых территориях Украины и раньше Дня народного единства, если будет обеспечена безопасность людей на избирательных участках, заявил РИА Новости руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Ранее секретарь Генсовета "Единой России
" Андрей Турчак
предложил провести всенародное голосование в Донбассе и на освобождённых территориях Украины в День народного единства, 4 ноября.
"Я считаю, что День народного единства - прекрасный день, но главное, что, с учётом того, что мы имеем дело с противником, который не считается с людьми, не считается с человеческими жертвами и готов делать все для решения своих политических задач, самое главное, что мы должны сделать - это обеспечить безопасность людей на избирательных участках. Если ситуация такова, что безопасность людей будет обеспечена, я вообще считаю, что можно и раньше", - сказал Кузнецов.
Он подчеркнул, что это вопрос безопасности проведения голосования.
"Их (волонтеров Народного фронта - ред.) общение с людьми говорит о том, что абсолютное большинство людей на Донбассе ждут только одного - когда у них появится юридическая возможность стать частью Российской Федерации. И это общее настроение, которое мы слышим везде. Поэтому я считаю, что все люди имеют право на самоопределение, и надо дать им возможность решать самим свою судьбу, как говорит наш президент", - добавил руководитель исполкома Народного фронта.
В Донбассе есть полноценное региональное отделение Народного фронта, где все волонтеры - молодые люди, которым нет и 30 лет, уточнил Кузнецов.