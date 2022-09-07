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В Донецке мужчина подорвался на украинской мине "Лепесток"

В Донецке мужчина подорвался на украинской мине "Лепесток" - РИА Новости, 07.09.2022

В Донецке мужчина подорвался на украинской мине "Лепесток"

Мужчина лишился стопы при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:41

2022-09-07T17:41

2022-09-07T17:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Мужчина лишился стопы при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Поступили данные об очередной жертве мины "Лепесток" в Кировском районе. Травматическую ампутацию левой стопы и осколочные ранения получил мужчина 1988 года рождения, госпитализирован в Республиканский травматологический центр", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). В ДНР неоднократно фиксировали применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. По данным ДНР на 5 сентября, уже 61 житель городов республики пострадал в результате срабатывания таких мин. Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)