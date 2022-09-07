В Донецке мужчина подорвался на украинской мине "Лепесток"

Мэр Кулемзин: у жителя Донецка оторвало стопу при подрыве на украинской мине "Лепесток"
Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".
Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".
"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.
"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.
Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.
Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.
Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.
Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.
"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.
"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.
В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.
В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.
МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.
МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.
Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".
Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".
"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.
Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.
Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.
"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.
В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.
МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.
Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".