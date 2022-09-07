https://ria.ru/20220907/donbass-1815203836.html

В Донецке и Горловке более четырех тысяч абонентов остались без света

В Донецке и Горловке более четырех тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 07.09.2022

В Донецке и Горловке более четырех тысяч абонентов остались без света

В общей сложности более четырех тысяч абонентов остались без электричества в Донецке и Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщают в... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:00

2022-09-07T17:00

2022-09-07T17:01

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

министерство угля и энергетики днр

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. В общей сложности более четырех тысяч абонентов остались без электричества в Донецке и Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщают в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин и министерство угля и энергетики ДНР."В Петровском районе в результате боевых действий обесточены 20 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались 2000 абонентов", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.По данным минугля ДНР, жители одного из поселков Горловки в результате обстрелов также остались без электричества. Согласно сообщениям представительства республики в СЦКК, украинские войска пять раз открывали огонь по городу."В 15.22 (совпадает с мск) в результате очередного обстрела Горловки обесточено 22 трансформаторных подстанции, 2336 бытовых абонентов (поселок Гольмовский)", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Отмечается, что аварийно-восстановительные работы завершат, как только позволит обстановка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), министерство угля и энергетики днр