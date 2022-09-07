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В Донецке и Горловке более четырех тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 07.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/donbass-1815203836.html
В Донецке и Горловке более четырех тысяч абонентов остались без света
В Донецке и Горловке более четырех тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 07.09.2022
В Донецке и Горловке более четырех тысяч абонентов остались без света
В общей сложности более четырех тысяч абонентов остались без электричества в Донецке и Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщают в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:00
2022-09-07T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
министерство угля и энергетики днр
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. В общей сложности более четырех тысяч абонентов остались без электричества в Донецке и Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщают в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин и министерство угля и энергетики ДНР."В Петровском районе в результате боевых действий обесточены 20 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались 2000 абонентов", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.По данным минугля ДНР, жители одного из поселков Горловки в результате обстрелов также остались без электричества. Согласно сообщениям представительства республики в СЦКК, украинские войска пять раз открывали огонь по городу."В 15.22 (совпадает с мск) в результате очередного обстрела Горловки обесточено 22 трансформаторных подстанции, 2336 бытовых абонентов (поселок Гольмовский)", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Отмечается, что аварийно-восстановительные работы завершат, как только позволит обстановка.
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горловка
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), министерство угля и энергетики днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Министерство угля и энергетики ДНР
17:00 07.09.2022 (обновлено: 17:01 07.09.2022)
 
В Донецке и Горловке более четырех тысяч абонентов остались без света

Мэр Кулемзин: в Донецке и Горловке более четырех тысяч абонентов остались без света

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкРемонт линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий
Ремонт линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Ремонт линий электропередачи, поврежденных во время боевых действий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. В общей сложности более четырех тысяч абонентов остались без электричества в Донецке и Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщают в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин и министерство угля и энергетики ДНР.
"В Петровском районе в результате боевых действий обесточены 20 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались 2000 абонентов", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
По данным минугля ДНР, жители одного из поселков Горловки в результате обстрелов также остались без электричества. Согласно сообщениям представительства республики в СЦКК, украинские войска пять раз открывали огонь по городу.
"В 15.22 (совпадает с мск) в результате очередного обстрела Горловки обесточено 22 трансформаторных подстанции, 2336 бытовых абонентов (поселок Гольмовский)", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Отмечается, что аварийно-восстановительные работы завершат, как только позволит обстановка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Министерство угля и энергетики ДНР
 
 
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