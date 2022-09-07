https://ria.ru/20220907/donbass-1815203836.html
В Донецке и Горловке более четырех тысяч абонентов остались без света
В Донецке и Горловке более четырех тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 07.09.2022
В Донецке и Горловке более четырех тысяч абонентов остались без света
В общей сложности более четырех тысяч абонентов остались без электричества в Донецке и Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщают в... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:00
2022-09-07T17:00
2022-09-07T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
министерство угля и энергетики днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105037/40/1050374084_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e9d6e4a8fd64968b57d5d8c835f29139.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. В общей сложности более четырех тысяч абонентов остались без электричества в Донецке и Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщают в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин и министерство угля и энергетики ДНР."В Петровском районе в результате боевых действий обесточены 20 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались 2000 абонентов", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.По данным минугля ДНР, жители одного из поселков Горловки в результате обстрелов также остались без электричества. Согласно сообщениям представительства республики в СЦКК, украинские войска пять раз открывали огонь по городу."В 15.22 (совпадает с мск) в результате очередного обстрела Горловки обесточено 22 трансформаторных подстанции, 2336 бытовых абонентов (поселок Гольмовский)", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Отмечается, что аварийно-восстановительные работы завершат, как только позволит обстановка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105037/40/1050374084_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6ebcfaf1eabc16bd8387a5a0396a8c16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), министерство угля и энергетики днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Министерство угля и энергетики ДНР
17:00 07.09.2022 (обновлено: 17:01 07.09.2022)
В Донецке и Горловке более четырех тысяч абонентов остались без света
Мэр Кулемзин: в Донецке и Горловке более четырех тысяч абонентов остались без света