https://ria.ru/20220907/donbass-1815201070.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Донецк, Зайцево и Горловку

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Донецк, Зайцево и Горловку - РИА Новости, 07.09.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Донецк, Зайцево и Горловку

Украинские войска обстреляли Гольмовский, Петровский район Донецка, Зайцево и Горловку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра и... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:55

2022-09-07T16:55

2022-09-07T16:55

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793840670_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6dbc0c9abbd0ab20c38c990213dbac09.jpg

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, Петровский район Донецка, Зайцево и Горловку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра и произведя пять выстрелов из танка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Озеряновка – населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, 15.30 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.40 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов из танка; 15.35 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра. Пострадал один мирный житель. По Петровскому району Донецка украинские войска один раз открыли огонь, выпустив снаряды калибром 152 миллиметра. Зайцево подвергли обстрелам два раза, по нему выпустили мины и снаряды калибром 120 и 152 миллиметра. Горловку украинские войска обстреливали четыре раза, применив мины калибром 120 миллиметров и неуправляемые авиационные ракеты. Мэр города Иван Приходько сообщил, что при обстреле горловского поселка шахты "Кочегарка" пострадала мирная жительница.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины