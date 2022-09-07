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Украинские войска обстреляли Гольмовский, Донецк, Зайцево и Горловку - РИА Новости, 07.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/donbass-1815201070.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Донецк, Зайцево и Горловку
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Донецк, Зайцево и Горловку - РИА Новости, 07.09.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Донецк, Зайцево и Горловку
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Петровский район Донецка, Зайцево и Горловку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра и... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:55
2022-09-07T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, Петровский район Донецка, Зайцево и Горловку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра и произведя пять выстрелов из танка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Озеряновка – населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, 15.30 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.40 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов из танка; 15.35 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра. Пострадал один мирный житель. По Петровскому району Донецка украинские войска один раз открыли огонь, выпустив снаряды калибром 152 миллиметра. Зайцево подвергли обстрелам два раза, по нему выпустили мины и снаряды калибром 120 и 152 миллиметра. Горловку украинские войска обстреливали четыре раза, применив мины калибром 120 миллиметров и неуправляемые авиационные ракеты. Мэр города Иван Приходько сообщил, что при обстреле горловского поселка шахты "Кочегарка" пострадала мирная жительница.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
16:55 07.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский, Донецк, Зайцево и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Гольмовский, Донецк, Зайцево и Горловку

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский танк в Донецкой области
Украинский танк в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский танк в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, Петровский район Донецка, Зайцево и Горловку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра и произведя пять выстрелов из танка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Озеряновка – населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, 15.30 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 15.40 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов из танка; 15.35 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
08:00
Зеленский принес в жертву тысячи своих солдат ради отчета перед Западом
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра. Пострадал один мирный житель. По Петровскому району Донецка украинские войска один раз открыли огонь, выпустив снаряды калибром 152 миллиметра. Зайцево подвергли обстрелам два раза, по нему выпустили мины и снаряды калибром 120 и 152 миллиметра. Горловку украинские войска обстреливали четыре раза, применив мины калибром 120 миллиметров и неуправляемые авиационные ракеты. Мэр города Иван Приходько сообщил, что при обстреле горловского поселка шахты "Кочегарка" пострадала мирная жительница.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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