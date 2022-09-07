https://ria.ru/20220907/donbass-1815152491.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 07.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска за полчаса обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:51
2022-09-07T14:51
2022-09-07T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска в 13.55 мск открыли огонь по Горловке и выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о десяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости.
Украинские войска за полчаса обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает
представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.50 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска в 13.55 мск открыли огонь
по Горловке и выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о десяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.