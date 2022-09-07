https://ria.ru/20220907/donbass-1815076299.html
Путин заявил, что Россия помогает ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН
Путин заявил, что Россия помогает ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что Россия помогает ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН
Россия обязана оказывать помощь по защите ДНР и ЛНР в соответствии с заключенными с республиками договорами, что согласуется с Уставом ООН, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:45
2022-09-07T11:45
2022-09-07T11:45
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
оон
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815046171_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_8cd7f469d5ef352c3e1f37f8d58af3ff.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия обязана оказывать помощь по защите ДНР и ЛНР в соответствии с заключенными с республиками договорами, что согласуется с Уставом ООН, заявил президент РФ Владимир Путин."Устав ООН говорит о праве нации на самоопределение. В ходе "косовского кризиса" международный суд ООН принял решение, согласно которому, если какая-то часть территории, часть страны хочет объявить о своей независимости, эта часть не обязана спрашивать разрешение у центрального правительства своей страны. Это применительно к Косово. К Донецкой (Народной) Республике и Луганской (Народной Республике) почему не то же самое? Все то же самое", - отметил президент в ходе пленарного заседания ВЭФ.Путин напомнил, что в договорах России с ДНР и ЛНР прописаны обязанности для РФ оказывать им помощь, "в том числе в случае агрессии": "В данном случае агрессии со стороны киевского режима, который, по сути, является нелегитимным, потому что в его основе лежит государственный переворот как первичный источник власти".Россия выполняет обязанности по поддержке республик в рамках заключенных договоров, что соответствует Уставу ООН, добавил он, в том числе статье 51, в которой говорится "о самозащите" государства.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/donbass-1815040186.html
https://ria.ru/20220905/donbass-1814516353.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815046171_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ed9e7a6307486b63ab843df7265d141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, оон, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, ООН, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Путин заявил, что Россия помогает ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН
Путин: Россия обязана оказывать помощь ДНР и ЛНР и делает это в соответствии с Уставом ООН
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия обязана оказывать помощь по защите ДНР и ЛНР в соответствии с заключенными с республиками договорами, что согласуется с Уставом ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Устав ООН говорит о праве нации на самоопределение. В ходе "косовского кризиса" международный суд ООН принял решение, согласно которому, если какая-то часть территории, часть страны хочет объявить о своей независимости, эта часть не обязана спрашивать разрешение у центрального правительства своей страны. Это применительно к Косово. К Донецкой (Народной) Республике и Луганской (Народной Республике) почему не то же самое? Все то же самое", - отметил президент в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Путин напомнил, что в договорах России с ДНР и ЛНР прописаны обязанности для РФ оказывать им помощь, "в том числе в случае агрессии": "В данном случае агрессии со стороны киевского режима, который, по сути, является нелегитимным, потому что в его основе лежит государственный переворот как первичный источник власти".
Россия выполняет обязанности по поддержке республик в рамках заключенных договоров, что соответствует Уставу ООН, добавил он, в том числе статье 51, в которой говорится "о самозащите" государства.
"Мы как сторона договора обязаны, в соответствии с этим пунктом, статьёй Устава ООН оказать помощь нашим союзникам. Мы это и делаем", - резюмировал российский глава.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.