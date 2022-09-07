https://ria.ru/20220907/donbass-1815076299.html

Путин заявил, что Россия помогает ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН

Путин заявил, что Россия помогает ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил, что Россия помогает ДНР и ЛНР в соответствии с Уставом ООН

Россия обязана оказывать помощь по защите ДНР и ЛНР в соответствии с заключенными с республиками договорами, что согласуется с Уставом ООН, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:45

2022-09-07T11:45

2022-09-07T11:45

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

оон

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия обязана оказывать помощь по защите ДНР и ЛНР в соответствии с заключенными с республиками договорами, что согласуется с Уставом ООН, заявил президент РФ Владимир Путин."Устав ООН говорит о праве нации на самоопределение. В ходе "косовского кризиса" международный суд ООН принял решение, согласно которому, если какая-то часть территории, часть страны хочет объявить о своей независимости, эта часть не обязана спрашивать разрешение у центрального правительства своей страны. Это применительно к Косово. К Донецкой (Народной) Республике и Луганской (Народной Республике) почему не то же самое? Все то же самое", - отметил президент в ходе пленарного заседания ВЭФ.Путин напомнил, что в договорах России с ДНР и ЛНР прописаны обязанности для РФ оказывать им помощь, "в том числе в случае агрессии": "В данном случае агрессии со стороны киевского режима, который, по сути, является нелегитимным, потому что в его основе лежит государственный переворот как первичный источник власти".Россия выполняет обязанности по поддержке республик в рамках заключенных договоров, что соответствует Уставу ООН, добавил он, в том числе статье 51, в которой говорится "о самозащите" государства.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/donbass-1815040186.html

https://ria.ru/20220905/donbass-1814516353.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

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