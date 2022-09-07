Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево из "Града" и минометов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево, выпустив в общей сложности пять ракет из РСЗО "Град" и 20 снарядов и мин калибрами 155, 152 и 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в 8.30 украинские силовики выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, а в 9.30 обстреляли Кировский район, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра.
Обстрел поселка Зайцево был зафиксирован в 8.55 и 9.26, по нему со стороны украинских войск выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.