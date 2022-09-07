https://ria.ru/20220907/donbass-1815053280.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 07.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево, выпустив в общей сложности пять ракет из РСЗО "Град" и 20 снарядов и мин калибрами 155, 152 и 120... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:31

2022-09-07T10:31

2022-09-07T10:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

зайцево

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево, выпустив в общей сложности пять ракет из РСЗО "Град" и 20 снарядов и мин калибрами 155, 152 и 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Кроме того, в 8.30 украинские силовики выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, а в 9.30 обстреляли Кировский район, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра.Обстрел поселка Зайцево был зафиксирован в 8.55 и 9.26, по нему со стороны украинских войск выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

зайцево

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), зайцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины