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Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 07.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/donbass-1815053280.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 07.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево, выпустив в общей сложности пять ракет из РСЗО "Град" и 20 снарядов и мин калибрами 155, 152 и 120... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:31
2022-09-07T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
зайцево
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево, выпустив в общей сложности пять ракет из РСЗО "Град" и 20 снарядов и мин калибрами 155, 152 и 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Кроме того, в 8.30 украинские силовики выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, а в 9.30 обстреляли Кировский район, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра.Обстрел поселка Зайцево был зафиксирован в 8.55 и 9.26, по нему со стороны украинских войск выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
зайцево
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в мире, донецк (днр), зайцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Зайцево, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:31 07.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево из "Града" и минометов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Зайцево, выпустив в общей сложности пять ракет из РСЗО "Град" и 20 снарядов и мин калибрами 155, 152 и 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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Кроме того, в 8.30 украинские силовики выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, а в 9.30 обстреляли Кировский район, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра.
Обстрел поселка Зайцево был зафиксирован в 8.55 и 9.26, по нему со стороны украинских войск выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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