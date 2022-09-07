https://ria.ru/20220907/donbass-1815050299.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 07.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за 15 минут обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T10:24
2022-09-07T10:24
2022-09-07T10:24
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. 08.00 – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский р-н): выпущено восемь снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ведомство также уточнило, что в 20.08 вторника украинские войска выпустили по Калининскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов натовского калибра
ДОНЕЦК, 7 сен – РИА Новости.
Украинские войска за 15 минут обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило
представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. 08.00 – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский р-н): выпущено восемь снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ведомство также уточнило, что в 20.08 вторника украинские войска выпустили по Калининскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.