https://ria.ru/20220907/donbass-1815040186.html
Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса, заявил Путин
Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса, заявил Путин
Россия исполнит до конца свой долг по защите проживающих на Донбассе людей, что в итоге приведет к укреплению внешнеполитических позиций нашей страны, заявил... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:52
2022-09-07T09:52
2022-09-07T10:51
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
владимир путин
россия
донбасс
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия исполнит до конца свой долг по защите проживающих на Донбассе людей, что в итоге приведет к укреплению внешнеполитических позиций нашей страны, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума."Россия приняла решение после многократных попыток решить этот вопрос (геноцида жителей Донбасса - ред.) мирным путем ответить так же, зеркально, как действовал наш потенциальный противник - вооруженным путем. Мы это сделали сознательно, все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают на Донбассе. Это наш долг и мы исполним его до конца", - заявил он.По словам Путина, в конечном итоге это приведет к укреплению России как изнутри, так и ее внешнеполитических позиций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владимир путин, россия, донбасс
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Владимир Путин, Россия, Донбасс
09:52 07.09.2022 (обновлено: 10:51 07.09.2022)
Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса, заявил Путин
Путин: Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса, укрепится внешне и внутренне
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия исполнит до конца свой долг по защите проживающих на Донбассе людей, что в итоге приведет к укреплению внешнеполитических позиций нашей страны, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума.
"Россия приняла решение после многократных попыток решить этот вопрос (геноцида жителей Донбасса - ред.) мирным путем ответить так же, зеркально, как действовал наш потенциальный противник - вооруженным путем. Мы это сделали сознательно, все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают на Донбассе. Это наш долг и мы исполним его до конца", - заявил он.
По словам Путина, в конечном итоге это приведет к укреплению России как изнутри, так и ее внешнеполитических позиций.