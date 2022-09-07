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Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
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Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса, заявил Путин
Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022
Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса, заявил Путин
Россия исполнит до конца свой долг по защите проживающих на Донбассе людей, что в итоге приведет к укреплению внешнеполитических позиций нашей страны, заявил... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:52
2022-09-07T10:51
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
владимир путин
россия
донбасс
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия исполнит до конца свой долг по защите проживающих на Донбассе людей, что в итоге приведет к укреплению внешнеполитических позиций нашей страны, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума."Россия приняла решение после многократных попыток решить этот вопрос (геноцида жителей Донбасса - ред.) мирным путем ответить так же, зеркально, как действовал наш потенциальный противник - вооруженным путем. Мы это сделали сознательно, все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают на Донбассе. Это наш долг и мы исполним его до конца", - заявил он.По словам Путина, в конечном итоге это приведет к укреплению России как изнутри, так и ее внешнеполитических позиций.
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владимир путин, россия, донбасс
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Владимир Путин, Россия, Донбасс
09:52 07.09.2022 (обновлено: 10:51 07.09.2022)
 
Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса, заявил Путин

Путин: Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса, укрепится внешне и внутренне

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ проводит артиллерийскую разведку противника с помощью коптера
Военнослужащий ВС РФ проводит артиллерийскую разведку противника с помощью коптера - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий ВС РФ проводит артиллерийскую разведку противника с помощью коптера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия исполнит до конца свой долг по защите проживающих на Донбассе людей, что в итоге приведет к укреплению внешнеполитических позиций нашей страны, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума.
"Россия приняла решение после многократных попыток решить этот вопрос (геноцида жителей Донбасса - ред.) мирным путем ответить так же, зеркально, как действовал наш потенциальный противник - вооруженным путем. Мы это сделали сознательно, все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают на Донбассе. Это наш долг и мы исполним его до конца", - заявил он.
По словам Путина, в конечном итоге это приведет к укреплению России как изнутри, так и ее внешнеполитических позиций.
 
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Владимир ПутинРоссияДонбасс
 
 
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