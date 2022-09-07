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Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса, заявил Путин

Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2022

Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса, заявил Путин

Россия исполнит до конца свой долг по защите проживающих на Донбассе людей, что в итоге приведет к укреплению внешнеполитических позиций нашей страны, заявил... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:52

2022-09-07T09:52

2022-09-07T10:51

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

владимир путин

россия

донбасс

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Россия исполнит до конца свой долг по защите проживающих на Донбассе людей, что в итоге приведет к укреплению внешнеполитических позиций нашей страны, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии VII Восточного экономического форума."Россия приняла решение после многократных попыток решить этот вопрос (геноцида жителей Донбасса - ред.) мирным путем ответить так же, зеркально, как действовал наш потенциальный противник - вооруженным путем. Мы это сделали сознательно, все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают на Донбассе. Это наш долг и мы исполним его до конца", - заявил он.По словам Путина, в конечном итоге это приведет к укреплению России как изнутри, так и ее внешнеполитических позиций.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владимир путин, россия, донбасс