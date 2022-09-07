https://ria.ru/20220907/donbass-1815026520.html
Россия будет содействовать вакцинации жителей ДНР и ЛНР
Россия будет содействовать вакцинации жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 07.09.2022
Россия будет содействовать вакцинации жителей ДНР и ЛНР
Россия будет содействовать вакцинации жителей ДНР и ЛНР, там делается все для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:17
2022-09-07T09:17
2022-09-07T10:17
здоровье - общество
анна попова
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
восточный экономический форум (вэф)
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Россия будет содействовать вакцинации жителей ДНР и ЛНР, там делается все для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова."Конечно же, мы будем помогать прививать тех, кто в этом нуждается, на территориях, которые находятся в зоне особого риска, в том числе эпидемиологического. Там работают наши коллеги. Они делают все необходимое для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия людей", - сказала Попова.Она уточнила, что в Донецке и Луганске сохранили весь календарь охвата прививками, в настоящее время продолжается совместная работа.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
https://ria.ru/20220907/vef-1815009979.html
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россия
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здоровье - общество, анна попова, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), восточный экономический форум (вэф), экономика
Здоровье - Общество, Анна Попова, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Восточный экономический форум (ВЭФ), Экономика
09:17 07.09.2022 (обновлено: 10:17 07.09.2022)
Россия будет содействовать вакцинации жителей ДНР и ЛНР
Глава Роспотребнадзора Попова: Россия будет содействовать вакцинации жителей ДНР и ЛНР