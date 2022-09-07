https://ria.ru/20220907/donbass-1815012638.html

Луганские разведчики вскрыли позиции противника под Соледаром в ДНР

Луганские разведчики вскрыли позиции противника под Соледаром в ДНР - РИА Новости, 07.09.2022

Луганские разведчики вскрыли позиции противника под Соледаром в ДНР

Разведчики из Народной милиции ЛНР под Соледаром в Донецкой Народной Республике обнаружили хорошо замаскированные позиции ВСУ, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T08:32

2022-09-07T08:32

2022-09-07T09:21

специальная военная операция на украине

в мире

лнр

ситуация в днр и лнр

соледар

вооруженные силы украины

днр

донецкая народная республика

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СОЛЕДАР (ДНР), 7 сен — РИА Новости. Разведчики из Народной милиции ЛНР под Соледаром в Донецкой Народной Республике обнаружили хорошо замаскированные позиции ВСУ, сообщил корреспондент РИА Новости.На рассвете военные преодолели минные заграждения и вышли на предполагаемые рубежи обороны противника. Продвинувшись чуть дальше, они наткнулись на траншеи и блиндажи противника, которые было невозможно обнаружить с воздуха. Во время скоротечного боя разведчикам удалось подавить огневую точку украинских войск и вернуться. При этом в перестрелке одна из пуль попала в бронежилет разведчика, тот выдержал, и боец не пострадал.После этого они передали разведданные в штаб, и позиции противника впоследствии были уничтожены артиллерией.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, соледар, вооруженные силы украины, днр, донецкая народная республика