https://ria.ru/20220907/dolschiki-1815152655.html

Права 31 тысячи дольщиков в РФ восстановлены за восемь месяцев 2022 года

Права 31 тысячи дольщиков в РФ восстановлены за восемь месяцев 2022 года - РИА Новости, 07.09.2022

Права 31 тысячи дольщиков в РФ восстановлены за восемь месяцев 2022 года

В России в январе-августе 2022 года восстановлены права 30,9 тысячи обманутых дольщиков, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:51

2022-09-07T14:51

2022-09-07T16:48

россия

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

жилье

обманутые дольщики в россии

константин тимофеев

марат хуснуллин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В России в январе-августе 2022 года восстановлены права 30,9 тысячи обманутых дольщиков, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий."Благодаря принятым на набсовете Фонда развития территорий решениям квартиры уже получили 2,9 тысячи человек, а выплаты – 14,2 тысячи человек. Это хорошие результаты работы совета", – приводятся в сообщении слова председателя набсовета фонда, вице-премьера России Марата Хуснуллина.По словам главного управляющего директора фонда Константина Тимофеева, за восемь месяцев этого года еще 13,8 тысячи человек были восстановлены в правах за счет субъектовых механизмов. "Напомню, к ним относятся привлечение нового инвестора, предоставление компенсационного жилья, выплаты и другие", – отметил он.Всего в 2022 году фонд совместно с регионами планирует восстановить права 47 тысяч обманутых дольщиков. "Вообще, под восстановлением прав граждан мы понимаем, что человек получил либо ключи, либо деньги. На этот год мы ставили себе план в 47 тысяч человек. Мы его постараемся перевыполнить. И все предпосылки для этого есть", - заверил Тимофеев.В рамках решений набсовета фонда, принятых в 2019–2022 годах, восстановлены права 58 тысяч человек. Из них 41,4 тысячи граждан получили компенсации на сумму 108,3 миллиарда рублей, а 16,6 тысячи дольщиков – жилье в 95 домах.В рамках "дорожных карт" с 2020 года по август 2022-го включительно субъекты восстановили права 81,4 тысячи граждан.Тимофеев подчеркнул, что все планы по решению проблем обманутых дольщиков к 2024 году остаются в силе. "Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше", - уверен он.При этом главный управляющий директор фонда отметил, что проблем с финансированием работы по восстановлению прав пострадавших граждан нет. "На следующий год у нас на решения проблем обманутых дольщиков заложено 26 миллиардов рублей. А в целом в масштабах страны нужно дополнительно от 80 до 100 миллиардов. В первую очередь это связано с удорожанием стоимости строительных материалов и работ, а также с появлением новых объектов, которые регионы нам передали", - пояснил Тимофеев.Он добавил, что в России постоянно снижается количество проблемных объектов. "Мы видим положительную динамику - с начала года в мониторинге было порядка 900 домов, а сегодня уже около 800 таких объектов. Работы по ним не остановлены, застройщики – не банкроты, но мы видим очень слабую динамику, переносы сроков ввода, заявление кредиторов в суды. Есть вероятность того, что сроки сдачи домов будут нарушены", - отметил Тимофеев.Он подчеркнул, что фонд информирует регионы о выявленных негативных факторах на ранних стадиях и, если видит, что динамики никакой нет, оперативно просит субъект ходатайствовать о банкротстве.

https://realty.ria.ru/20220906/eskrou-1814062348.html

https://realty.ria.ru/20220906/dolschiki-1814769468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье, обманутые дольщики в россии, константин тимофеев, марат хуснуллин