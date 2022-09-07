https://ria.ru/20220907/dollar-1815026920.html

Путин заявил, что даже союзники США снижают свои активы в долларах

Путин заявил, что даже союзники США снижают свои активы в долларах - РИА Новости, 07.09.2022

Путин заявил, что даже союзники США снижают свои активы в долларах

Союзники США постепенно снижают свои активы в долларах, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T09:18

2022-09-07T09:18

2022-09-07T09:33

экономика

сша

владимир путин

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Союзники США постепенно снижают свои активы в долларах, сообщил президент России Владимир Путин."Кстати говоря, даже союзники Соединенных штатов постепенно снижает свои долларовые авуары. Это видно по статистике", - сказал Путин на ВЭФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220904/rubl-1813400143.html

сша

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022