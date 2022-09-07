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Путин заявил, что даже союзники США снижают свои активы в долларах - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин заявил, что даже союзники США снижают свои активы в долларах
Путин заявил, что даже союзники США снижают свои активы в долларах - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что даже союзники США снижают свои активы в долларах
Союзники США постепенно снижают свои активы в долларах, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:18
2022-09-07T09:33
экономика
сша
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Союзники США постепенно снижают свои активы в долларах, сообщил президент России Владимир Путин."Кстати говоря, даже союзники Соединенных штатов постепенно снижает свои долларовые авуары. Это видно по статистике", - сказал Путин на ВЭФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, сша, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022
Экономика, США, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022
09:18 07.09.2022 (обновлено: 09:33 07.09.2022)
 
Путин заявил, что даже союзники США снижают свои активы в долларах

Президент России Путин: даже союзники США снижают свои активы в долларах

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры США. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Союзники США постепенно снижают свои активы в долларах, сообщил президент России Владимир Путин.
"Кстати говоря, даже союзники Соединенных штатов постепенно снижает свои долларовые авуары. Это видно по статистике", - сказал Путин на ВЭФ.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ЭкономикаСШАВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022
 
 
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