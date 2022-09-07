https://ria.ru/20220907/dollar-1815026920.html
Путин заявил, что даже союзники США снижают свои активы в долларах
Путин заявил, что даже союзники США снижают свои активы в долларах - РИА Новости, 07.09.2022
Путин заявил, что даже союзники США снижают свои активы в долларах
Союзники США постепенно снижают свои активы в долларах, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T09:18
2022-09-07T09:18
2022-09-07T09:33
экономика
сша
владимир путин
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Союзники США постепенно снижают свои активы в долларах, сообщил президент России Владимир Путин."Кстати говоря, даже союзники Соединенных штатов постепенно снижает свои долларовые авуары. Это видно по статистике", - сказал Путин на ВЭФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220904/rubl-1813400143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022
Экономика, США, Владимир Путин, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022
09:18 07.09.2022 (обновлено: 09:33 07.09.2022)
Путин заявил, что даже союзники США снижают свои активы в долларах
Президент России Путин: даже союзники США снижают свои активы в долларах