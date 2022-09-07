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ФСБ опубликовала архивные документы о Волынской резне 1943 года - РИА Новости, 07.09.2022
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ФСБ опубликовала архивные документы о Волынской резне 1943 года
ФСБ опубликовала архивные документы о Волынской резне 1943 года - РИА Новости, 07.09.2022
ФСБ опубликовала архивные документы о Волынской резне 1943 года
ФСБ России опубликовала новые архивные документы, рассказывающие о том, как советские органы госбезопасности добывали информацию о чудовищных зверствах... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T00:19
2022-09-07T10:26
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ФСБ России опубликовала новые архивные документы, рассказывающие о том, как советские органы госбезопасности добывали информацию о чудовищных зверствах украинских националистов в отношении польского населения в 1943 году, известных как Волынская резня.То массовое уничтожение проживавших на Волыни на западе Украины жителей польской национальности осуществили боевики Организации украинских националистов* — Украинской повстанческой армии*. При этом гитлеровцы, оккупировавшие Украину, как минимум не препятствовали этим преступлениям.Началом Волынской резни считается 9 февраля 1943 года, когда в селе Паросля Первая на Волыни (ныне Сарненский район Ровенской области Украины) бандеровцы убили не менее полутора сотен поляков. В марте-апреле 1943 года к бандеровцам присоединились около пяти тысяч украинских дезертиров из подразделений немецкой вспомогательной полиции, базировавшихся на Волыни. С этого периода началась волна нападений на польские села.Истребление польского населения до июня 1943 года охватило почти всю территорию Волыни. Затем была издана секретная директива территориального штаба УПА* на Волыни о проведении крупной акции по ликвидации польского мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет. Вместе с бандеровцами участие в геноциде поляков принимали и военнослужащие 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина".Кульминацией Волынской резни стали события 11 июля 1943 года, когда в один день нападению бандеровцев подверглись порядка 150 польских деревень. Только в июле 1943 года были атакованы по меньшей мере 530 польских населенных пунктов, убиты 17 тысяч поляков.Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели нескольких десятков тысяч человек — мужчин, женщин, стариков и детей.Документы о бандеровском геноциде поляковРуководители оперативных групп 4-го Управления (зафронтовая работа) Народного комиссариата государственной безопасности СССР, действовавшие в тылу противника, регулярно сообщали руководству НКГБ факты массовых расправ немецких оккупационных властей и их пособников из числа националистических формирований всех мастей.Адресатами этих сообщений было 2-е (контрразведывательное) Управление НКГБ СССР. Это не случайно, поскольку именно советские контрразведчики в годы Великой Отечественной войны занимались розыском и арестом лиц, совершавших военные преступления на временно оккупированной территории СССР. Копии документов о зверствах оккупантов и их пособников из числа националистов направляли руководству НКГБ — Всеволоду Меркулову и Богдану Кобулову для подготовки записок для доклада председателю Государственного комитета обороны СССР Иосифу Сталину.В специальном сообщении 4-го Управления НКГБ СССР начальнику 2-го Управления НКГБ СССР от 16 февраля 1943 года, как теперь понятно, было зафиксировано начало Волынской резни.Советские чекисты фиксировали и апогей оуновского террора в отношении польского населения летом 1943 года. Так, например, в спецсообщении 4-го Управления наркомата госбезопасности начальнику 2-го Управления НКГБ от 4 августа 1943 года приведены конкретные факты, собранные очевидцем зверств, учиненных бандеровцами в городе Владимире-Волынском."Агент группы "НУЦ", возвратившийся из гор. Владимира-Волынска, сообщил, что 18-го июля с. г. был очевидцем массового истребления украинскими националистами-бандеровцами польского населения, проживающего в гор. Владимир-Волынске. Во время богослужения в костелах бандеровцами было убито 11 ксендзов и до двух тысяч поляков на улицах города", — гласило сообщение.В представленных документах обращает на себя внимание реакция немецких оккупантов на зверства украинских националистов. Они не только не пресекали геноцид поляков, но и использовали эти случаи для призыва оставшихся в живых поляков для "вступления в жандармерию для борьбы с бандеровцами".На этом страдания жителей Владимира-Волынского не закончились. В начале февраля 1944 года банды УПА* вновь напали на город, в результате были убиты около 200 поляков.Волынская резня до сих пор остается главным краеугольным камнем в украинско-польских межгосударственных отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма . Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.Польша не отступится от темы Волынской резни в отношениях с Украиной, ранее заявлял премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.В мае нынешнего года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых ведомствах.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220820/banderovtsy-1810983529.html
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
00:19 07.09.2022 (обновлено: 10:26 07.09.2022)
 
ФСБ опубликовала архивные документы о Волынской резне 1943 года

ФСБ опубликовала новые архивные документы о Волынской резне 1943 года

CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, UkraineМемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни
Мемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, Ukraine
Мемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. ФСБ России опубликовала новые архивные документы, рассказывающие о том, как советские органы госбезопасности добывали информацию о чудовищных зверствах украинских националистов в отношении польского населения в 1943 году, известных как Волынская резня.
То массовое уничтожение проживавших на Волыни на западе Украины жителей польской национальности осуществили боевики Организации украинских националистов* — Украинской повстанческой армии*. При этом гитлеровцы, оккупировавшие Украину, как минимум не препятствовали этим преступлениям.
Началом Волынской резни считается 9 февраля 1943 года, когда в селе Паросля Первая на Волыни (ныне Сарненский район Ровенской области Украины) бандеровцы убили не менее полутора сотен поляков. В марте-апреле 1943 года к бандеровцам присоединились около пяти тысяч украинских дезертиров из подразделений немецкой вспомогательной полиции, базировавшихся на Волыни. С этого периода началась волна нападений на польские села.
Истребление польского населения до июня 1943 года охватило почти всю территорию Волыни. Затем была издана секретная директива территориального штаба УПА* на Волыни о проведении крупной акции по ликвидации польского мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет. Вместе с бандеровцами участие в геноциде поляков принимали и военнослужащие 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина".
Кульминацией Волынской резни стали события 11 июля 1943 года, когда в один день нападению бандеровцев подверглись порядка 150 польских деревень. Только в июле 1943 года были атакованы по меньшей мере 530 польских населенных пунктов, убиты 17 тысяч поляков.
Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели нескольких десятков тысяч человек — мужчин, женщин, стариков и детей.
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Документы о бандеровском геноциде поляков

Руководители оперативных групп 4-го Управления (зафронтовая работа) Народного комиссариата государственной безопасности СССР, действовавшие в тылу противника, регулярно сообщали руководству НКГБ факты массовых расправ немецких оккупационных властей и их пособников из числа националистических формирований всех мастей.
Адресатами этих сообщений было 2-е (контрразведывательное) Управление НКГБ СССР. Это не случайно, поскольку именно советские контрразведчики в годы Великой Отечественной войны занимались розыском и арестом лиц, совершавших военные преступления на временно оккупированной территории СССР. Копии документов о зверствах оккупантов и их пособников из числа националистов направляли руководству НКГБ — Всеволоду Меркулову и Богдану Кобулову для подготовки записок для доклада председателю Государственного комитета обороны СССР Иосифу Сталину.
В специальном сообщении 4-го Управления НКГБ СССР начальнику 2-го Управления НКГБ СССР от 16 февраля 1943 года, как теперь понятно, было зафиксировано начало Волынской резни.

"Группа членов Организации Украинских Националистов* (течения "бандеровцев"), скрывающаяся по селам района гор. Сарны в начале февраля [19]43 года устроила резню польского населения. В селе Поросля количество убитых и искалеченных взрослых и детей достигает 150 человек. Это преступление немцы оставили без последствий", — говорилось в сообщении.

Советские чекисты фиксировали и апогей оуновского террора в отношении польского населения летом 1943 года. Так, например, в спецсообщении 4-го Управления наркомата госбезопасности начальнику 2-го Управления НКГБ от 4 августа 1943 года приведены конкретные факты, собранные очевидцем зверств, учиненных бандеровцами в городе Владимире-Волынском.
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"Агент группы "НУЦ", возвратившийся из гор. Владимира-Волынска, сообщил, что 18-го июля с. г. был очевидцем массового истребления украинскими националистами-бандеровцами польского населения, проживающего в гор. Владимир-Волынске. Во время богослужения в костелах бандеровцами было убито 11 ксендзов и до двух тысяч поляков на улицах города", — гласило сообщение.
В представленных документах обращает на себя внимание реакция немецких оккупантов на зверства украинских националистов. Они не только не пресекали геноцид поляков, но и использовали эти случаи для призыва оставшихся в живых поляков для "вступления в жандармерию для борьбы с бандеровцами".
На этом страдания жителей Владимира-Волынского не закончились. В начале февраля 1944 года банды УПА* вновь напали на город, в результате были убиты около 200 поляков.
Волынская резня до сих пор остается главным краеугольным камнем в украинско-польских межгосударственных отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма . Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.
Польша не отступится от темы Волынской резни в отношениях с Украиной, ранее заявлял премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
В мае нынешнего года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых ведомствах.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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ФСБ опубликовала документы о зверствах латышских карателей в годы ВОВ
 
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