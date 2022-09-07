https://ria.ru/20220907/dnr-1815284621.html
В ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали пять мирных жителей
В ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 07.09.2022
В ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей получили ранения в ходе обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск в среду, говорится в сообщении штаба территориальной обороны... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T23:17
2022-09-07T23:17
2022-09-07T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в ходе обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск в среду, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшних обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике 5 мирных жителей получили ранения", - сообщили в штабе.
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
В ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей получили ранения в ДНР в результате украинских обстрелов в среду