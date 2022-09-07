https://ria.ru/20220907/dnr-1815284621.html

В ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали пять мирных жителей

В ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 07.09.2022

В ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали пять мирных жителей

Пять мирных жителей получили ранения в ходе обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск в среду, говорится в сообщении штаба территориальной обороны... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T23:17

2022-09-07T23:17

2022-09-07T23:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в ходе обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск в среду, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшних обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике 5 мирных жителей получили ранения", - сообщили в штабе.

https://ria.ru/20220907/kndr-1815245925.html

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