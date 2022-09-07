https://ria.ru/20220907/dnr-1815259399.html

В ДНР за сутки погибли пятеро защитников республики

В ДНР за сутки погибли пятеро защитников республики - РИА Новости, 07.09.2022

В ДНР за сутки погибли пятеро защитников республики

Пять военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, восемь получили ранения за текущие сутки, сообщает в среду Народная милиция ДНР. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:48

2022-09-07T19:48

2022-09-07T19:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Пять военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, восемь получили ранения за текущие сутки, сообщает в среду Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость пять защитников Донецкой Народной Республики погибли, восемь получили ранения", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика