https://ria.ru/20220907/dnr-1815259399.html
В ДНР за сутки погибли пятеро защитников республики
В ДНР за сутки погибли пятеро защитников республики - РИА Новости, 07.09.2022
В ДНР за сутки погибли пятеро защитников республики
Пять военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, восемь получили ранения за текущие сутки, сообщает в среду Народная милиция ДНР. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:48
2022-09-07T19:48
2022-09-07T19:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Пять военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, восемь получили ранения за текущие сутки, сообщает в среду Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость пять защитников Донецкой Народной Республики погибли, восемь получили ранения", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
19:48 07.09.2022 (обновлено: 19:49 07.09.2022)
В ДНР за сутки погибли пятеро защитников республики
Народная милиция ДНР сообщила о гибели пятерых военнослужащих за сутки, восемь раненых