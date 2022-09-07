https://ria.ru/20220907/dnr-1815258298.html
В ДНР всегда были верны курсу на присоединение к России, заявил Пушилин
В ДНР всегда были верны курсу на присоединение к России, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.09.2022
В ДНР всегда были верны курсу на присоединение к России, заявил Пушилин
Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР всегда были верны курсу на присоединение к РФ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:41
2022-09-07T19:41
2022-09-07T19:41
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
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единая россия
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР всегда были верны курсу на присоединение к РФ."Мы всегда были верны курсу в сторону России и знали еще в 2014 году, проводя референдум о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, что обязательно, рано или поздно, будет второй — реализующий нашу мечту вернуться домой в большую страну", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.Пушилин добавил, что с годами это желание у жителей республики только окрепло.В среду заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил РИА Новости, что Центральная избирательная комиссия России готова помочь избиркомам Донбасса в проведении голосования по вопросу присоединения к РФ, а также в подборе помещений для голосования беженцев в РФ, если от них поступят соответствующие обращения.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что было бы правильно провести народные голосования в Донбассе и на освобождённых территориях Украины в День народного единства 4 ноября, так как это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира.
https://ria.ru/20220907/referendum-1815206501.html
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в мире, денис пушилин, николай булаев, андрей турчак, украина, россия, единая россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Николай Булаев, Андрей Турчак, Украина, Россия, Единая Россия, Донбасс
В ДНР всегда были верны курсу на присоединение к России, заявил Пушилин
Пушилин заявил, что в ДНР всегда следовали курсу на присоединение к России