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В ДНР всегда были верны курсу на присоединение к России, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/dnr-1815258298.html
В ДНР всегда были верны курсу на присоединение к России, заявил Пушилин
В ДНР всегда были верны курсу на присоединение к России, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.09.2022
В ДНР всегда были верны курсу на присоединение к России, заявил Пушилин
Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР всегда были верны курсу на присоединение к РФ. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:41
2022-09-07T19:41
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
николай булаев
андрей турчак
украина
россия
единая россия
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР всегда были верны курсу на присоединение к РФ."Мы всегда были верны курсу в сторону России и знали еще в 2014 году, проводя референдум о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, что обязательно, рано или поздно, будет второй — реализующий нашу мечту вернуться домой в большую страну", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.Пушилин добавил, что с годами это желание у жителей республики только окрепло.В среду заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил РИА Новости, что Центральная избирательная комиссия России готова помочь избиркомам Донбасса в проведении голосования по вопросу присоединения к РФ, а также в подборе помещений для голосования беженцев в РФ, если от них поступят соответствующие обращения.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что было бы правильно провести народные голосования в Донбассе и на освобождённых территориях Украины в День народного единства 4 ноября, так как это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира.
https://ria.ru/20220907/referendum-1815206501.html
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в мире, денис пушилин, николай булаев, андрей турчак, украина, россия, единая россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Николай Булаев, Андрей Турчак, Украина, Россия, Единая Россия, Донбасс
19:41 07.09.2022
 
В ДНР всегда были верны курсу на присоединение к России, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что в ДНР всегда следовали курсу на присоединение к России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР всегда были верны курсу на присоединение к РФ.
"Мы всегда были верны курсу в сторону России и знали еще в 2014 году, проводя референдум о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, что обязательно, рано или поздно, будет второй — реализующий нашу мечту вернуться домой в большую страну", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.
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Вчера, 17:07
Турчак призвал провести голосование на освобожденных территориях 4 ноября
Пушилин добавил, что с годами это желание у жителей республики только окрепло.
В среду заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил РИА Новости, что Центральная избирательная комиссия России готова помочь избиркомам Донбасса в проведении голосования по вопросу присоединения к РФ, а также в подборе помещений для голосования беженцев в РФ, если от них поступят соответствующие обращения.
Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что было бы правильно провести народные голосования в Донбассе и на освобождённых территориях Украины в День народного единства 4 ноября, так как это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира.
Баннер с надписью Мы — русский Донбасс! на здании в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 08:00
Донбассу предстоит вновь стать сердцем России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинНиколай БулаевАндрей ТурчакУкраинаРоссияЕдиная РоссияДонбасс
 
 
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