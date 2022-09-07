https://ria.ru/20220907/dnr-1815258298.html

В ДНР всегда были верны курсу на присоединение к России, заявил Пушилин

В ДНР всегда были верны курсу на присоединение к России, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.09.2022

В ДНР всегда были верны курсу на присоединение к России, заявил Пушилин

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР всегда были верны курсу на присоединение к РФ. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:41

2022-09-07T19:41

2022-09-07T19:41

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР всегда были верны курсу на присоединение к РФ."Мы всегда были верны курсу в сторону России и знали еще в 2014 году, проводя референдум о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, что обязательно, рано или поздно, будет второй — реализующий нашу мечту вернуться домой в большую страну", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушилина.Пушилин добавил, что с годами это желание у жителей республики только окрепло.В среду заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил РИА Новости, что Центральная избирательная комиссия России готова помочь избиркомам Донбасса в проведении голосования по вопросу присоединения к РФ, а также в подборе помещений для голосования беженцев в РФ, если от них поступят соответствующие обращения.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что было бы правильно провести народные голосования в Донбассе и на освобождённых территориях Украины в День народного единства 4 ноября, так как это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира.

https://ria.ru/20220907/referendum-1815206501.html

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

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в мире, денис пушилин, николай булаев, андрей турчак, украина, россия, единая россия, донбасс