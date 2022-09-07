https://ria.ru/20220907/dnr-1815247796.html

В ДНР пытались связаться с ООН после обстрела СИЗО в Еленовке

В ДНР пытались связаться с ООН после обстрела СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 07.09.2022

В ДНР пытались связаться с ООН после обстрела СИЗО в Еленовке

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила журналистам, что власти республики пытались связаться с ООН по факту обстрела... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T19:05

2022-09-07T19:05

2022-09-07T19:11

специальная военная операция на украине

в мире

наталья никонорова

денис пушилин

оон

донецкая народная республика

международный комитет красного креста (мккк)

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила журналистам, что власти республики пытались связаться с ООН по факту обстрела украинским боевиками СИЗО в Еленовке."На данный момент коммуникация с ООН... практически отсутствует. Хотя мы обращались в УВКПЧ ООН, пытались связаться с ними, но они отсутствуют на территории республики, телефоны отключены, и мы даже не можем их пригласить, чтобы зафиксировать происходящее в республике... При этом раньше они физически находились здесь, на территории Донбасса", - сказала Никонорова, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из террористической организации "Азов"*, начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220907/obstrel-1815246563.html

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в мире, наталья никонорова, денис пушилин, оон, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк)