19:05 07.09.2022 (обновлено: 19:11 07.09.2022)
В ДНР пытались связаться с ООН после обстрела СИЗО в Еленовке
Глава МИД ДНР Никонорова: республика пыталась связаться с ООН по обстрелу СИЗО в Еленовке
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в медиабанкМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила журналистам, что власти республики пытались связаться с ООН по факту обстрела украинским боевиками СИЗО в Еленовке.
"На данный момент коммуникация с ООН... практически отсутствует. Хотя мы обращались в УВКПЧ ООН, пытались связаться с ними, но они отсутствуют на территории республики, телефоны отключены, и мы даже не можем их пригласить, чтобы зафиксировать происходящее в республике... При этом раньше они физически находились здесь, на территории Донбасса", - сказала Никонорова, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из террористической организации "Азов"*, начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
* Террористическая организация, запрещенная в России.