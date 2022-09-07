Рейтинг@Mail.ru
В ДНР пытались связаться с ООН после обстрела СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/dnr-1815247796.html
В ДНР пытались связаться с ООН после обстрела СИЗО в Еленовке
В ДНР пытались связаться с ООН после обстрела СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 07.09.2022
В ДНР пытались связаться с ООН после обстрела СИЗО в Еленовке
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила журналистам, что власти республики пытались связаться с ООН по факту обстрела... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:05
2022-09-07T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
наталья никонорова
денис пушилин
оон
донецкая народная республика
международный комитет красного креста (мккк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805935758_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_21e0c99c9946fcfd57f29c5ffc2ed266.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила журналистам, что власти республики пытались связаться с ООН по факту обстрела украинским боевиками СИЗО в Еленовке."На данный момент коммуникация с ООН... практически отсутствует. Хотя мы обращались в УВКПЧ ООН, пытались связаться с ними, но они отсутствуют на территории республики, телефоны отключены, и мы даже не можем их пригласить, чтобы зафиксировать происходящее в республике... При этом раньше они физически находились здесь, на территории Донбасса", - сказала Никонорова, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из террористической организации "Азов"*, начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220907/obstrel-1815246563.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805935758_0:0:941:706_1920x0_80_0_0_de21dd9bde8e5eed8fb2c842f4349f11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, наталья никонорова, денис пушилин, оон, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Наталья Никонорова, Денис Пушилин, ООН, Донецкая Народная Республика, Международный комитет Красного Креста (МККК)
19:05 07.09.2022 (обновлено: 19:11 07.09.2022)
 
В ДНР пытались связаться с ООН после обстрела СИЗО в Еленовке

Глава МИД ДНР Никонорова: республика пыталась связаться с ООН по обстрелу СИЗО в Еленовке

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в медиабанкМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
Перейти в медиабанк
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила журналистам, что власти республики пытались связаться с ООН по факту обстрела украинским боевиками СИЗО в Еленовке.
"На данный момент коммуникация с ООН... практически отсутствует. Хотя мы обращались в УВКПЧ ООН, пытались связаться с ними, но они отсутствуют на территории республики, телефоны отключены, и мы даже не можем их пригласить, чтобы зафиксировать происходящее в республике... При этом раньше они физически находились здесь, на территории Донбасса", - сказала Никонорова, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из террористической организации "Азов"*, начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 18:59Специальная военная операция на Украине
Помощник главы МВД ЛНР и и.о. мэра Лисичанска попали под обстрел ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНаталья НиконороваДенис ПушилинООНДонецкая Народная РеспубликаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала