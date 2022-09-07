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Международный уголовный суд перестал принимать материалы от ДНР - РИА Новости, 07.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220907/dnr-1815180211.html
Международный уголовный суд перестал принимать материалы от ДНР
Международный уголовный суд перестал принимать материалы от ДНР - РИА Новости, 07.09.2022
Международный уголовный суд перестал принимать материалы от ДНР
Международный уголовный суд перестал принимать материалы от Донецкой Народной Республики в отношении преступлений украинских боевиков на территории ДНР, сказала РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:12
2022-09-07T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
наталья никонорова
донецкая народная республика
международный уголовный суд
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Международный уголовный суд перестал принимать материалы от Донецкой Народной Республики в отношении преступлений украинских боевиков на территории ДНР, сказала в ходе брифинга министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.Министр иностранных дел отметила низкую активность международных организаций в отношении событий в Донбассе и подчеркнула их ангажированность."Международный уголовный суд перестал принимать от нас материалы", - сказала Никонорова в ходе брифинга.В июле Никонорова говорила, что Донецкая Народная Республика направила в Международный уголовный суд 3776 материалов, из которых 256 - по погибшим и раненым детям.
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донецкая народная республика
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в мире, наталья никонорова, донецкая народная республика, международный уголовный суд, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Наталья Никонорова, Донецкая Народная Республика, Международный уголовный суд, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:12 07.09.2022
 
Международный уголовный суд перестал принимать материалы от ДНР

Глава МИД ДНР Никонорова заявила, что МУС больше не принимает материалы из республики

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЗдание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Международный уголовный суд перестал принимать материалы от Донецкой Народной Республики в отношении преступлений украинских боевиков на территории ДНР, сказала в ходе брифинга министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
Министр иностранных дел отметила низкую активность международных организаций в отношении событий в Донбассе и подчеркнула их ангажированность.
"Международный уголовный суд перестал принимать от нас материалы", - сказала Никонорова в ходе брифинга.
В июле Никонорова говорила, что Донецкая Народная Республика направила в Международный уголовный суд 3776 материалов, из которых 256 - по погибшим и раненым детям.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 05:57
США опасаются огласки преступлений "Азова"*, заявили в посольстве России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНаталья НиконороваДонецкая Народная РеспубликаМеждународный уголовный судУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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