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Международный уголовный суд перестал принимать материалы от ДНР
Международный уголовный суд перестал принимать материалы от ДНР - РИА Новости, 07.09.2022
Международный уголовный суд перестал принимать материалы от ДНР
Международный уголовный суд перестал принимать материалы от Донецкой Народной Республики в отношении преступлений украинских боевиков на территории ДНР, сказала РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T16:12
2022-09-07T16:12
2022-09-07T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
наталья никонорова
донецкая народная республика
международный уголовный суд
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Международный уголовный суд перестал принимать материалы от Донецкой Народной Республики в отношении преступлений украинских боевиков на территории ДНР, сказала в ходе брифинга министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.Министр иностранных дел отметила низкую активность международных организаций в отношении событий в Донбассе и подчеркнула их ангажированность."Международный уголовный суд перестал принимать от нас материалы", - сказала Никонорова в ходе брифинга.В июле Никонорова говорила, что Донецкая Народная Республика направила в Международный уголовный суд 3776 материалов, из которых 256 - по погибшим и раненым детям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Международный уголовный суд перестал принимать материалы от ДНР
Глава МИД ДНР Никонорова заявила, что МУС больше не принимает материалы из республики