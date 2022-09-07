https://ria.ru/20220907/dnr-1815180211.html

Международный уголовный суд перестал принимать материалы от ДНР

Международный уголовный суд перестал принимать материалы от ДНР - РИА Новости, 07.09.2022

Международный уголовный суд перестал принимать материалы от ДНР

Международный уголовный суд перестал принимать материалы от Донецкой Народной Республики в отношении преступлений украинских боевиков на территории ДНР, сказала РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T16:12

2022-09-07T16:12

2022-09-07T16:12

специальная военная операция на украине

в мире

наталья никонорова

донецкая народная республика

международный уголовный суд

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Международный уголовный суд перестал принимать материалы от Донецкой Народной Республики в отношении преступлений украинских боевиков на территории ДНР, сказала в ходе брифинга министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.Министр иностранных дел отметила низкую активность международных организаций в отношении событий в Донбассе и подчеркнула их ангажированность."Международный уголовный суд перестал принимать от нас материалы", - сказала Никонорова в ходе брифинга.В июле Никонорова говорила, что Донецкая Народная Республика направила в Международный уголовный суд 3776 материалов, из которых 256 - по погибшим и раненым детям.

https://ria.ru/20220825/ssha-1811983486.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

в мире, наталья никонорова, донецкая народная республика, международный уголовный суд, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр