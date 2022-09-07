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Московских детей с диабетом обеспечат системами мониторинга глюкозы

Московских детей с диабетом обеспечат системами мониторинга глюкозы - РИА Новости, 07.09.2022

Московских детей с диабетом обеспечат системами мониторинга глюкозы

Московские дети с диабетом первого типа будут обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T10:58

2022-09-07T10:58

2022-09-07T10:58

общество

сергей собянин

здоровье - общество

москва

диабет

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Московские дети с диабетом первого типа будут обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы."Все нуждающиеся московские дети в возрасте до 18 лет с диабетом первого типа будут обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении. Отмечается, что при наличии соответствующих показаний рецепты на бесплатное получение медицинских изделий будут выписываться лечащими врачами-эндокринологами. Ранее системы мониторинга предоставлялись пациентам исключительно по решению врачебной комиссии, что существенно снижало их доступность.Уточняется, что обеспечение детей системами для непрерывного мониторинга глюкозы будет осуществляться за счет бюджета города Москвы сверх утвержденного правительством Российской Федерации перечня медицинских изделий, выдаваемых в льготном порядке. Планируется, что получателями систем станут порядка 5 тысяч маленьких пациентов. Порядок выдачи систем мониторинга определит департамент здравоохранения города Москвы."В случае заболевания сахарным диабетом 1 типа постоянный контроль уровня глюкозы в крови - до 10 раз в день и более - критически необходим для коррекции дозы вводимого инсулина. Однако тесты, проводимые с помощью прокалывания пальца, негативно сказываются на качестве жизни детей и их родителей. Кроме того, эти тесты затруднительно проводить в ночное время", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отличие от классических глюкометров с тест-полосками системы непрерывного мониторинга используют подкожные сенсоры, работающие длительное время. Их применение обеспечивает круглосуточное отслеживание показателя уровня глюкозы и информирование о критическом снижении или повышении этого показателя.Добавляется, что массовое использование новых систем значительно снизит риск наступления тяжелых осложнений, в том числе диабетической комы, у маленьких пациентов и радикально улучшит качество жизни семей, воспитывающих детей с диабетом первого типа.

https://ria.ru/20220820/sakhar-1810898424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сергей собянин, здоровье - общество, москва, диабет